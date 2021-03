FFP2-Masken & Corona-Tests: BNetzA kappt Fax-Spammer

Wer Werbefaxe ohne Einverständnis verschickt, bekommt die Nummern abgeschaltet, die Bundesnetzagentur greift durch.

Viel­leicht wundern Sie sich schon länger über unver­langte Faxwer­bung für FFP2-Masken und Corona-Schnell­tests, die aus Ihrem Faxgerät oder dem Fax-to-Mail-Konverter in ihrem E-Mail-Post­fach ankommen. Gegen diese uner­wünschte Faxwer­bung ist jetzt die Bundes­netz­agentur vorge­gangen. Es wurden Rufnum­mern abge­schaltet und Abmah­nungen ausge­spro­chen.

"Faxwer­bung ohne vorhe­rige ausdrück­liche Einwil­ligung ist unzu­lässig. Daran ändert auch die allge­meine pande­mische Lage nichts", erklärt Jochen Homann, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur sein Vorgehen. "Wer sich rechts­widrig Wett­bewerbs­vor­teile verschafft, muss mit Konse­quenzen rechnen."

Deut­licher Beschwer­dean­stieg

Image licensed by Ingram Image/piyaphunjun-fotolia.com, Logo: BNetzA, Montage: teltarif.de Seit Mitte Dezember 2020 gingen bei der Bundes­netz­agentur über 4.000 Beschwerden zu unver­langt zuge­sen­deten Werbe­faxen ein, in denen für FFP2 Masken oder Corona-Schnell­tests geworben wurde. Die Werbe­faxe wurden in Einzel­fällen regel­recht massen­haft versandt. Beson­ders negativ fielen die Namen „Amedical“, „Care­medical“, „easymed+“ und „Medical One“ auf. Durch die Werbe­faxe sollen die Empfänger zu einem Vertrags­schluss animiert werden. Regel­mäßig sollte unmit­telbar durch Rück­sen­dung eines über­mit­telten Formu­lars per Fax eine Bestel­lung erfolgen, wie es im Geschäfts­leben durchaus üblich ist.

Was von solchen Firmen (un)bewusst miss­achtet wird: Faxwer­bung darf nach den Vorgaben des Gesetzes gegen den unlau­teren Wett­bewerb (UWG) nur nach vorhe­riger ausdrück­licher Einwil­ligung zulässig. Den Nach­weis entspre­chender Einwil­ligungen sind die Werbenden schuldig geblieben.

Netz­agentur zieht den Stecker

Die Bundes­netz­agentur ordnete die Abschal­tung mehrerer in diesen Faxen als Kontakt ange­gebenen Rufnum­mern an. Betroffen davon sind folgende Unter­nehmen:

easymed+ (Freund Handels­gesell­schaft mbH)

MedicalOne (M.E. Handel & Consul­ting e.K.)

Care­medical (TV Office Manage­ment GmbH)

Vorfälle bei der Bundes­netz­agentur melden

Auf voraus­gegan­gene Abmah­nungen der Bundes­netz­agentur hatten diese Unter­nehmen nicht reagiert. Gegen­über weiteren Unter­nehmen hat die Bundes­netz­agentur eben­falls Abmah­nungen ausge­spro­chen.

Die Bundes­netz­agentur gibt einen Über­blick über Rufnum­mern, deren Abschal­tung sie verfügt hat. Von Fax-Spam Betrof­fene können sich via Internet bei der Bundes­netz­agentur melden. Im Jahr 2020 gingen 26.268 Beschwerden im Bereich Fax-Spam ein.

Fax als E-Mail empfangen

Die Anzahl der echten Faxge­räte (mit Papier) geht weiter zurück. Es gibt aber zahl­reiche Anbieter, die eine Rufnummer bereit stellen, bei der ankom­mende Faxe in eine PDF-Datei umge­wan­delt und per E-Mail zuge­stellt werden, beispiels­weise bei T-Online, GMX oder web.de. Die dafür verwen­deten Fax-Rufnum­mern liegen oft im Vorwahl­bereich 032, der von einigen Tele­fon­gesell­schaften zu geson­derten Tarifen abge­rechnet wird. In den aktu­ellen Magenta-Zuhause-Tarifen der Telekom ist 032 in der Fest­netz-Flat­rate hingegen enthalten.

