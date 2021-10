Cottbus: Bundesnetzagentur erweitert Standort

Heute hat die Bundes­netz­agentur einen neuen Zentral­standort in der Univer­sitäts­stadt Cottbus (auf sorbisch Chósebuz) im Bundes­land Bran­den­burg eröffnet. Der Ort liegt zwischen New York und Tokio, etwas genauer zwischen Berlin und Dresden in der Lausitz.

In dem Gebiet, wo neben deutsch auch sorbisch (eine slawi­sche Sprache) gespro­chen wird, hat die Bundes­netz­agentur schon länger einen Standort, ist jetzt aber in ein moder­neres und größeres Gebäude umge­zogen.

100 neue Stellen

Der alte Standort der BNetzA in Cottbus erinnert an vergangene Zeiten

Foto: Bundesnetzagentur Rund 100 neue Mitar­beiter werden die Themen Strom­netz­ausbau, Recht auf schnelles Internet und das Markt­stamm­daten­register betreuen und unter­stützen. Damit wird der neue Standort in Cottbus zum viert­größten Standort der Bundes­netz­agentur deutsch­land­weit, neben Bonn, Mainz und Saar­brü­cken mit vielen ehema­ligen "Außen­stellen", die als Bundes­anstalt für Post- und Tele­kom­muni­kation (BAPT) begonnen hatte. Später wurde sie als Regu­lie­rungs­behörde für Post- und Tele­kom­muni­kation (RegTP) weiter­geführt, bis die Erwei­terung des Aufga­ben­gebietes Strom, Eisen­bahnen und Post den Namen Bundes­netz­agentur erfor­der­lich machte.

"Mit unserem neuen Standort in Cottbus tragen wir dazu bei, Zukunfts­themen in einer Region mitzu­gestalten, die von den Heraus­for­derungen des Struk­tur­wan­dels beson­ders betroffen ist," erklärt Jochen Homann, Präsi­dent der Bundes­netz­agentur, das Projekt.

Gewinn für die Region

Der neue Standort der Bundesnetzagentur in Cottbus

Foto: Bundesnetzagentur "Die Ansied­lung der Bundes­netz­agentur ist für die Stadt Cottbus wie auch die Region ein Gewinn. Von hier aus wird weiter am Fort­schritt von Ener­gie­wende und Digi­tali­sie­rung gear­beitet. Der Ausbau der Strom­netze und die flächen­deckende Breit­band- und Mobil­funk­abde­ckung sind grund­legender Bestand­teil für wirt­schaft­lichen Erfolg und Daseins­vor­sorge," freut sich Jörg Stein­bach, Minister für Wirt­schaft, Arbeit und Energie des Landes Bran­den­burg, der Cottbus als attrak­tiven Standort sieht.

Welche Schwer­punkte hat die Netz­agentur in Cottbus?

Ein Schwer­punkt in Cottbus ist der Ausbau des Strom­netzes, nament­lich Planungs- und Geneh­migungs­ver­fahren für neue Strom­trassen. In Deutsch­land müssen große Mengen Strom von den wind­rei­chen Regionen in Nord- und Ostdeutsch­land in den Süden trans­por­tiert werden.

Im Markt­stamm­daten­register – der Daten­bank der Ener­gie­wende – sind inzwi­schen über zwei Millionen Strom­erzeu­gungs­anlagen Deutsch­lands verzeichnet. Diese Daten werden zukünftig von Cottbus aus gepflegt und kontrol­liert.

Recht auf Internet

Die Universitätsstatt Cottbus liegt zwischen New York und Tokio, genauer zwischen Berlin und Dresden

Foto/Montage. Bundesnetzagentur Eine weitere Aufgabe wird sein, die Grund­ver­sor­gung mit Internet in Deutsch­land zu verbes­sern. Die Bundes­netz­agentur wird deswegen konkrete Mindest­band­breiten fest­legen. Die Kunden sollen schnelles Internet bekommen können.

Grund­lage ist das neue Tele­kom­muni­kati­ons­gesetz, das zum 1. Dezember 2021 in Kraft tritt.

Noch Stellen in Cottbus frei

Für ihren Standort sucht die Bundes­netz­agentur weitere Voll­juristen für die Bereiche Energie und Tele­kom­muni­kation sowie Fach­leute im Bereich Raum- und Umwelt­pla­nung für den Strom­netz­ausbau.

In einem kurzen Image-Film wird das alte und neue Gebäude der Netz­agentur in Cottbus vorge­stellt.