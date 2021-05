Kein Pranger: BNetzA darf Callcenter-Name nicht nennen

Die Bundes­netz­agentur tritt in der vergan­genen Zeit nicht nur als Regu­lierer, sondern mehr und mehr auch als Verbrau­cher­schützer auf. Wie bereits mehr­fach berichtet, kämpft die Behörde im Namen der Verbrau­cher beispiels­weise gegen Fax-Spam und ille­gale Werbe­anrufe durch Call­center. Oft nennt sie in ihren Pres­semit­tei­lungen dabei publi­kums­wirksam das Unter­nehmen, dessen Nummern abge­schaltet wurden und dem das Verhalten unter­sagt wurde, egal ob mit Ordnungs­geld oder der Andro­hung eines Ordnungs­gelds.

Offenbar lassen das nun aber nicht mehr alle Firmen klaglos über sich ergehen, und stellen die Frage, ob die BNetzA das über­haupt darf. Ein Call­center hat nun einen ersten juris­tischen Sieg gegen die BNetzA errungen.

BNetzA hatte Bußgeld verhängt und Call­center genannt

Ein Callcenter hatte gegen die Veröffentlichungspraxis der BNetzA geklagt

Foto: Picture Alliance / dpa Das Ober­ver­wal­tungs­gericht NRW hat unter dem Akten­zei­chen 13 B 331/21 am 17. Mai einen Beschluss gefasst, der die Klage eines Call­cen­ters gegen die BNetzA berück­sich­tigt. Inter­essan­ter­weise geht es dabei gar nicht um das, was die eigent­liche Aufgabe der Behörde ist, also das Unter­binden von ille­galen Werbe­anrufen. Sondern das Call­center störte sich daran, dass die BNetzA in seinen Pres­semel­dungen den Namen des Call­cen­ters publi­ziert hatte.

Am 4. Januar hatte die BNetzA eine Pres­semel­dung veröf­fent­licht, in der mitge­teilt worden war, dass die Behörde wegen verbo­tener Tele­fon­wer­bung eine Geld­buße von 145.000 Euro gegen das Call-Center Cell it! GmbH & Co. KG in Hamburg, Kiel, Magde­burg, Bremen und Klein­machnow (bei Berlin) verhängt hatte. Diese Pres­semel­dung ist inzwi­schen auf der Webseite der Bundes­netz­agentur nicht mehr abrufbar. Das Call-Center hatte Tele­fon­wer­bung im Auftrag von mobilcom-debitel und Sky Deutsch­land betrieben und den Ange­rufenen nach dem Tele­fonat Zusatz­dienst­leis­tungen unter­geschoben und berechnet.

Laut dem Gericht steht dem Call­center aller Voraus­sicht nach der geltend gemachte öffent­lich-recht­liche Unter­las­sungs­anspruch gegen die weitere Verbrei­tung der streit­befan­genen Pres­semit­tei­lung zu. Der öffent­lich-recht­liche Anspruch auf Unter­las­sung einer amtli­chen Äuße­rung wie der vorlie­gend im Streit stehenden Pres­semit­tei­lung der Bundes­netz­agentur leite sich, wenn es wie hier an einer spezi­alge­setz­lichen Grund­lage fehlt, aus der grund­recht­lich geschützten Posi­tion des Betrof­fenen ab.

Keine gesetz­liche Grund­lage für Namens­nen­nung?

Das Gericht befand, dass durch die weitere Verbrei­tung der Pres­semit­tei­lung das Call­center in seiner durch Art. 12 Abs. 1 Grund­gesetz geschützten Berufs­frei­heit verletzt werde. Die Bundes­netz­agentur sei zwar grund­sätz­lich dazu berech­tigt, im Zusam­men­hang mit der ihr zuge­wie­senen Sach­auf­gabe auch ohne eine beson­dere Ermäch­tigung Presse-, Öffent­lich­keits- und Infor­mati­ons­arbeit zu betreiben, solange und soweit die amtliche Infor­mation keinen unmit­tel­baren Grund­rechts­ein­griff darstellt oder einem solchen gleich­kommt. Es sei aner­kannt, dass staat­liche Presse-, Öffent­lich­keits- und Infor­mati­ons­arbeit notwendig ist, um den "Grund­kon­sens im demo­kra­tischen Gemein­wesen lebendig zu erhalten".

Unter den gege­benen Umständen greife die weitere Verbrei­tung der im Streit stehenden Pres­semit­tei­lung aber in die Berufs­frei­heit des Call­cen­ters ein. Für diesen Eingriff fehlt es "aller Voraus­sicht nach" an einer erfor­der­lichen Recht­fer­tigung durch eine hinrei­chende gesetz­liche oder verfas­sungs­unmit­tel­bare Ermäch­tigungs­grund­lage. Bei der Wahr­neh­mung der "Annex­kom­petenz zur Sach­auf­gaben­zustän­dig­keit" müssten sich öffent­liche Stellen auf "den ihr zuge­wie­senen Aufgaben- und Kompe­tenz­bereich" beschränken. Außerdem könnten laut der Begrün­dung des Gerichts "staat­liche Neutra­litäts­pflichten zu beachten sein".

Amtliche Äuße­rungen, die einen unmit­tel­baren Grund­rechts­ein­griff darstellen oder einem Grund­rechts­ein­griff als funk­tio­nales Äqui­valent gleich­kommen, bedürfen laut dem Gericht jedoch "regel­mäßig der Recht­fer­tigung durch eine gesetz­liche oder verfas­sungs­unmit­tel­bare Ermäch­tigungs­grund­lage".

Gericht befürch­tete Rufschä­digung

Die weitere Verbrei­tung der Pres­semit­tei­lung über die Inter­net­seite der Bundes­netz­agentur ziele darauf ab, das Verhalten der Geschäfts­partner des Call­cen­ters und das Verhalten der von ihr adres­sierten Endnutzer zu beein­flussen und könne auf diese Weise mittelbar-faktisch die Markt- und Wett­bewerbs­situa­tion zum wirt­schaft­lichen Nach­teil des Call­cen­ters verän­dern. Bishe­rige Geschäfts­partner des Call­center-Unter­neh­mens könnten die mitge­teilten Infor­mationen zum Anlass nehmen, schon aus Sorge vor einer eigenen Rufschä­digung von einer weiteren Zusam­men­arbeit mit der Antrag­stel­lerin Abstand zu nehmen. Poten­zielle neue Geschäfts­partner könnten durch die mitge­teilten Infor­mationen "verschreckt werden" und sich vorsorg­lich für die Inan­spruch­nahme anderer "unbe­las­teter" Dienst­leister entscheiden.

Art. 12 Abs. 1 GG vermit­tele aller­dings nicht ein Recht des Unter­neh­mens, nur so von anderen darge­stellt zu werden, wie es gesehen werden möchte oder wie es sich und seine Produkte selber sieht.

Von der Bundes­netz­agentur liegt noch keine Stel­lung­nahme dazu vor, wie sie im Weiteren auf diesen Gerichts­beschluss reagieren wird.