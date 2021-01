BNetzA: Bußgelder wegen unerlaubter Telefonwerbung

Bei uner­wünschter Tele­fon­wer­bung versteht die BNetzA keinen Spaß. Bußgelder wurden nicht nur an das Call-Center, sondern gleich die Auftrag­geber im Hinter­grund verschickt. Diesmal traf es Sky und Mobilcom-Debitel.

Unternehmen wollen Wachstum für ihre Anteilseigener. Callcenter sollen das Wachstum bringen, wie genau, will man lieber nicht wissen.

Foto: Picture Alliance / dpa Wegen verbo­tener Tele­fon­wer­bung hat die Bundes­netz­agentur eine Geld­buße von 145.000 Euro gegen das Call-Center Cell it! GmbH & Co. KG in Hamburg, Kiel, Magde­burg, Bremen und Klein­machnow (bei Berlin) verhängt.

Im Auftrag von Mobilcom-Debitel und Sky Deutsch­land

Foto: Picture Alliance / dpa Dieses Call-Center hatte Tele­fon­wer­bung im Auftrag des Mobil­funk­anbie­ters Mobilcom-debitel und des Pay-TV-Anbie­ters Sky Deutsch­land betrieben, wobei es immer wieder zu Unre­gel­mäßig­keiten gekommen sei.

Die Call­center-Firma Cell it! hatte nach Erkennt­nissen der Bundes­netz­agentur im Auftrag des Mobil­funk­anbie­ters Mobilcom-debitel an dessen Kunden insbe­son­dere Dritt­anbie­ter­abon­nements für Hörbü­cher und Zeit­schriften, Video-on-Demand Dienste, Sicher­heits­soft­ware oder Handy­ver­siche­rungen vertrieben. Dabei kam es immer wieder dazu, dass den Ange­rufenen im Nach­gang des Tele­fonats Zusatz­dienst­leis­tungen unter­geschoben und teil­weise auch in Rech­nung gestellt wurden, die diese über­haupt nicht bestellt hatten.

Neukun­den­akquise für Sky Pay TV mit zuge­kauften Daten

Daneben hatte Cell it! für den Pay-TV-Anbieter Sky Deutsch­land Fern­sehen tele­foni­sche Neukun­den­akquise über­nommen. Das Unter­nehmen führte all diese Anrufe durch, obwohl keine gültige Werbe­ein­wil­ligung der Ange­rufenen vorlag. Viele Betrof­fene berich­teten zudem gegen­über der Bundes­netz­agentur, dass trotz Unter­sagung weiterer Anrufe gehäuft Kontakt­auf­nahmen erfolgten, durch die sie sich massiv beläs­tigt fühlten.

Unse­riöser Daten­handel

Bei der tele­foni­schen Neukun­den­akquise für Sky Deutsch­land Fern­sehen hatte die Cell it! Adress­kon­tin­gente bei Adress­händ­lern einge­kauft. Angeb­lich hätten die Betrof­fenen auf Inter­net­seiten der Adress­händler First Online Trading GmbH, Flow Factory Solu­tions GmbH und ARU Media GmbH an Gewinn­spielen teil­genommen und dabei auch ein Werbe­ein­ver­ständnis abge­geben.

Nach Ermitt­lungen der Bundes­netz­agentur haben Ange­rufenen diese Inter­net­seiten jedoch weder besucht noch im Rahmen eines Gewinn­spiels eine Werbe­ein­wil­ligung erteilt. Weder die Cell it! noch ihre Auftrag­geber hatten dies im Vorfeld der Tele­fon­kam­pagne ausrei­chend geprüft.

BNetzA: Konse­quente Ahndung

"Wir ahnden uner­laubte Tele­fon­wer­bung und gehen konse­quent gegen alle betei­ligten Unter­nehmen vor", betonte der Präsi­dent der Bundes­netz­agentur Jochen Homann. Call-Center seien bei der Beach­tung der gesetz­lichen Rege­lungen genauso in der Pflicht wie ihre Auftrag­geber.

Gegen die beiden beauf­tra­genden Unter­nehmen Mobilcom-debitel und Sky Deutsch­land hatte die Bundes­netz­agentur wegen der rechts­wid­rigen Werbe­anrufe zuvor bereits hohe Bußgelder verhängt. Mobilcom-Debitel hat nach Angaben der Behörde Einspruch gegen das Bußgeld einge­legt. Dieser werde jetzt geprüft. Das Bußgeld gegen Sky sei dagegen mitt­ler­weile rechts­kräftig, nachdem das Unter­nehmen seinen Einspruch zurück­gezogen habe.

Geld­bußen z.T. noch nicht rechts­kräftig

Die Geld­buße gegen die Cell it! GmbH & Co. KG ist noch nicht rechts­kräftig. Auch Cell it! kann Einspruch dagegen einlegen. Eine Stel­lung­nahme des Unter­neh­mens liegt noch nicht vor.

Verbrau­che­rinnen und Verbrau­cher, die Werbe­anrufe erhalten, in die sie nicht einge­wil­ligt haben oder die sie trotz eines Werbe­wider­rufs erhalten, sollten sich bei der Bundes­netz­agentur melden.

