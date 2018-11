Branche zum 5G Papier: Von Klageandrohung bis Zustimmung

Der finale Entwurf der Bundesnetzagentur zur 5G-Auktion stößt auf unterschiedliche Reaktionen. Die Veröffentlichung des finalen Entwurfs zur 5G-Frequenzversteigerung hat in der Branche ein lebhaftes Echo ausgelöst, das von Begeisterung bis Ablehnung, bis hin zur möglichen Klageandrohung reicht.

BITKOM: Droht eine Klage gegen die BNetzA?

Der Präsident des Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg (ehemals Manager bei der Deutschen Telekom (Festnetz) und später Chef von Microsoft Deutschland) hält die heute veröffentlichten Auflagen für die Vergabe der 5G-Frequenzen für "in vielen Punkten überzogen". Sie würden das gesamte Verfahren gefährden. "Es droht ein Szenario, wonach Deutschland beim 5G-Ausbau zurückgeworfen wird und international den Anschluss verliert."

Die Politik hätte sich besser gemeinsam mit den Netzbetreibern auf einen gangbaren Weg zur Flächenversorgung verständigt, anstatt die Bundesnetzagentur in eine klagegefährdete Vergabe zu drängen. Es sei nun an den Netzbetreibern zu entscheiden, ob sie den Klageweg beschreiten.

Deutsche Telekom: Noch keine Stellungnahme

Von der Deutschen Telekom lag bei Redaktionsschluss dieses Artikels am Freitagnachmittag noch keine offizielle Stellungnahme vor. Sollte sie noch eintreffen, wird sie sofort nachgereicht.

Vodafone: Möglicherweise "rechtswidrig"

Vodafone teilte uns auf Anfrage mit: "Der Entwurf ist soeben erst veröffentlicht worden. Wir müssen diesen jetzt im Detail prüfen. Sollten im Vorfeld in den Medien zu entnehmende Auflagen und Verschärfungen darin enthalten sein und so beschlossen werden, wäre das rechtswidrig. Für den Fall werden wir rechtliche Schritt einleiten."

Telefónica o2: Eine Herausforderung

Bei Telefónica Germany (o2) wird Markus Haas mit seinem Team den "über 170-Seiten starken Entwurf in den kommenden Tagen im Detail prüfen. Den höheren Versorgungsauflagen hat die Bundesnetzagentur an anderer Stelle Erleichterungen für die Lizenznehmer entgegen gestellt. Allerdings hatte die Netzagentur im September öffentlich betont, dass bereits der damalige Entwurf das Äußerte sei, was rechtssicher möglich sei. Der damalige Entwurf scheint in der nun vorgelegten Entscheidung jedoch zulasten der investierenden Industrie trotzdem nochmals deutlich verschärft worden zu sein. Fraglos stellen die definierten Versorgungsauflagen eine operative und finanzielle Herausforderung für die Netzbetreiber dar. Telefónica Deutschland ist und bleibt entschlossen, wie in den vergangenen Jahren weiter intensiv in den Netzausbau zu investieren und damit einen Beitrag für eine weitreichende Versorgung der Bevölkerung mit schnellen mobilen Breitbandservices zu leisten."

Telefónica Deutschland Chef Markus Haas sieht bei den "neuen Vergaberegeln ... auf einen ersten Blick Licht und Schatten. Sie stellen die Lizenznehmer und investierenden Netzbetreiber fraglos vor operative und finanzielle Herausforderungen. Die neuen investitionsfördernden Verbesserungen reichen hier noch nicht aus".

Breko mit Zustimmung

Beim Branchenverband Breko stößt der Entwurf auf große Zustimmung. Er begrüßt ausdrücklich, dass der Frequenzbereich von 3,7 bis 3,8 GHz sowie 26 GHz für regionale oder lokale Anwendungen reserviert und im Anschluss an die Frequenzauktion gesondert vergeben wird. Das werde regional den Eintritt weiterer Anbieter ermöglichen und so die Produkt- und Anbietervielfalt steigern. „Viele unserer rund 185 Netzbetreiber bauen lokal und regional zukunftssichere Glasfasernetze bis in die Gebäude oder bis direkt zum Anschluss des Kunden. Über die Zuteilung regionaler Frequenzen können sie insbesondere lokal und regional tätigen Geschäftskunden maßgeschneiderte Angebote machen, die sich exakt nach deren individuellen und spezifischen Anforderungen wie etwa der Vernetzung mehrerer Standorte oder der Implementierung von Machine-to-Machine-Lösungen (M2M) richten und eine garantierte Netzabdeckung vor Ort bieten“, erläutert Breko-Geschäftsführer Stephan Albers.

Breko vermisst klare Verpflichtung zu National Roaming

Dass die BNetzA eine Diensteanbieter- und MVNO-Verpflichtung der künftigen 5G-Frequenzinhaber ebenso wie eine Verpflichtung zum National Roaming sowie zum Infrastruktur-Sharing verneint, bedauert der Breko. Diskriminierungsfreie Verhandlungen („Verhandlungsgebot“) zwischen Drittanbietern und den künftigen Frequenzinhabern müssten nicht zwingend zu einem (erfolgreichen) Abschluss führen. Die BNetzA könnte nur eingreifen, wenn gegen das Diskriminierungsverbot zum Schutze des Wettbewerbs verstoßen würde. Der Breko erwartet, dass der "Schiedsrichter" BNetzA bei Verstößen auch konsequent die rote Karte zeigen kann.“

