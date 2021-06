BMW: Autos mit UMTS fallen auf GSM zurück

BMW Connected Drive: Für manche Fahrer ab sofort nur noch mit GSM-Netz

Bild: BMW Autos mit einge­bautem Bord­com­puter und Mobil­funk­modul sind heut­zutage Stan­dard - und insbe­son­dere die deut­schen Hersteller werben gerne mit den direkt im Auto ange­botenen Breit­band-Diensten.

Für eine gewisse Zahl an Auto­fah­rern wird in den kommenden Tagen das ehema­lige Breit­band-Internet aber zum Schmal­band-Internet mit tröp­felnder Daten­ver­bin­dung herab­gestuft. Der Grund dafür ist die UMTS-Abschal­tung. Wer kein LTE-Modul im Auto verbaut hat, schaut womög­lich bald in die Röhre.

Vor einigen Tagen schrieb uns ein teltarif.de-Leser:

Bei meinem BMW x4 (4 Jahre alt) und ausge­stattet mit dem großen Paket Profes­sional (was die Kommu­nika­tion angeht) werden seitens BMW einfach die Apps abge­schaltet. Jetzt habe ich also ein teures System, bei dem nur noch die Hälfte funk­tio­niert. Für mich inter­essante Funk­tionen, wie z.B. wo ist die nächste Tank­stelle und was kostet der Sprit dort, gibt es nicht mehr. Meine Beschwerde bei BMW wurde freund­lich beant­wortet: sie fahren ein altes Auto! Meine zweite Frage nach Ersatz-Maßnahmen und Austausch­lösungen: Fehl­anzeige.

Weiter nach­gedacht: Wir reden über auto­nomes Fahren: Demnächst kann man dann bei der Umschal­tung von 5G auf 6G sein Auto verschrotten??? Bitte die Frage nicht in den Auto-Teil verschieben - ich vermute weitere Probleme bei z. B. der Heizungs­rege­lung. Da kenne ich einen Fall in der Schweiz, dass jemand seine Rege­lung wegwerfen darf, nur weil eine Frequenz abge­schaltet wird. Wenn der Regler mit dem zentralen Server reden will, geht es nicht mehr... Wenn man ein wenig googelt, stellt man fest, dass auch noch weitere Kunden not amused sind. Nur die großen Provider tun so, als wäre alles kein Problem (Telekom, Voda­fone, o2...).