So baut BMW das Streaming-Angebot im Auto aus

Streaming im Auto

Foto: BMW BMW bietet in den Fahr­zeugen der neuen 5er Serie bereits eine Video-App an, mit der eine Reihe von Strea­ming-Ange­boten genutzt werden kann. Wie der Auto­mobil­her­steller jetzt ange­kün­digt hat, soll der Dienst sukzes­sive auf weitere Ober­klasse-Modelle erwei­tert werden. Auch in der Kompakt­klasse sei der Service in Fahr­zeugen mit dem BMW Opera­ting System 9 in Verbin­dung mit BMW Digital Premium seit Ende 2023 verfügbar. In diesem Jahr sollen unter anderem der BMW X2 sowie alle Modelle der neuen MINI-Familie folgen.

BMW Digital Premium kostet 9,98 Euro im Monat und soll künftig auch als Jahres-Abon­nement für 99 Euro verfügbar sein. Buchbar ist der Dienst über den BMW Connected Drive Store, die My BMW App oder direkt im Fahr­zeug. Im Preis enthalten ist nicht nur der Zugriff auf die verfüg­baren Apps, sondern auch die Daten­nut­zung. Der Auto­mobil­kon­zern bietet eine drei­mona­tige kosten­lose Test­phase an. Erst danach beginnt die Berech­nung, sondern der Nutzer den Service nicht wieder stor­niert.

Angebot in Deutsch­land "ausbau­fähig"

Streaming im Auto

Foto: BMW Die Video-App ist neben Deutsch­land in den USA, Groß­bri­tan­nien, Südkorea, Frank­reich, Italien und Spanien verfügbar. Demnächst soll noch Japan dazu­kommen. Länder­über­grei­fend bietet BMW unter anderem die Nutzung von Pluto TV, Bloom­berg, TED, Yahoo! und Chili an. Dazu kommen in Deutsch­land Joyn, das ZDF, die ARD-Tages­schau und die Deut­sche Welle. Dabei kündigt BMW an, das Angebot auszu­bauen und künftig in weiteren Ländern anzu­bieten.

Im Fond der Fahr­zeuge eines BMW 7er steht außerdem ein Theatre Screen zur Verfü­gung, bei dem Amazon Fire TV inte­griert wurde. Stellt sich die Frage, warum dieses Angebot nicht auch auf dem Bild­schirm zur Verfü­gung steht, der für Fahrer und Beifahrer rele­vant sind. Dass die Video-Dienste aus Sicher­heits­gründen nur im Stand und nicht während der Fahrt genutzt werden können, versteht sich von selbst.

Voll­wer­tige Gaming-Controller im Fahr­zeug nutzen

BMW will Kunden, die Digital Premium gebucht haben, außerdem neue Spiele anbieten, die mit voll­wer­tigen Gaming-Control­lern gespielt werden können. Auf der CES 2024 präsen­tiert der Fahr­zeug­her­steller erst­mals mit "Beach Buggy Racing 2" ein solches Spiel. Im Split-Screen Modus können zwei Spieler im Fahr­zeug mit ihren Gaming-Control­lern gegen­ein­ander antreten.

Gängige, Blue­tooth-fähige Gaming-Controller lassen sich in nur wenigen Schritten mit dem Info­tain­ment-System verbinden. Die Controller-Anbin­dung wird im Laufe des Jahres für Fahr­zeuge mit BMW Opera­ting System 9 over-the-air verfügbar. Mit der AirConsole App können BMW-Fahrer schon heute Single- und Multi­player-Spiele im Fahr­zeug spielen. Dabei wird das Smart­phone als Controller genutzt.

Im Laufe des Jahres soll auch der BMW-Sprach­assis­tent leis­tungs­fähiger werden. Hierfür arbeitet der Auto­kon­zern mit Amazon zusammen. Das Alexa Language Model (LLM) wird es ermög­lichen, dass der Sprach­assis­tent auf mensch­lichere, gesprächs­ähn­liche Weise schnelle Anwei­sungen und Antworten zu Fahr­zeug­funk­tionen gibt und gleich­zeitig einige Fahr­zeug­funk­tionen steuern kann.

