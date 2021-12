Handy als Auto-Schlüssel: Bei BMW jetzt auch mit Android

Android-Smartphones als BMW-Autoschlüssel

Bild: BMW Erste Ideen und Konzepte, das Handy als Auto­schlüssel zu verwenden, reichen schon viele Jahre zurück. Vor fünf bis sechs Jahren wurde die Idee dann konkreter, später kamen NFC-Systeme fürs auto­mati­sche Öffnen hinzu, bei denen das Smart­phone sogar in der Tasche bleiben konnte.

Auf der WWDC 2020 kündigte Apple schließ­lich an, dass das iPhone auch die Funk­tion eines Auto­schlüs­sels über­nehmen kann. Als erster Auto­her­steller unter­stützte schließ­lich BMW das iPhone als digi­talen Auto­schlüssel. Nun kommt die Funk­tion bei BMW auch für Android-Smart­phones. Android-Smartphones als BMW-Autoschlüssel

Bild: BMW

Start mit nur zwei Geräte-Fami­lien

Bereits seit 2018 enga­giert sich BMW nach eigenen Angaben für die Einrich­tung welt­weiter Stan­dards auf dem Gebiet der schlüs­sel­losen Zugangs­sys­teme, hierfür ist der Auto­her­steller auch Mitglied im Car Connec­tivity Consor­tium (CCC). BMW ist nun nach eigener Aussage der erste Hersteller, der ein System nach dem globalen CCC-Stan­dard vorge­legt hat, das sowohl für iOS als auch für Android verfügbar ist.

Der BMW Digital Key ist damit nun auch für Smart­phones mit dem Android-Betriebs­system verfügbar. BMW-Fahrer, die die Funk­tion benutzen möchten, bleiben damit nicht mehr auf ein iPhone beschränkt. Ganz unbe­schränkt bleibt die Funk­tion aller­dings nicht: Zunächst sind nur die Modelle Google Pixel 6 (auch Pro) und Samsung Galaxy S21/S21+/S21 Ultra verwendbar, und das auch nur in diversen Ländern. Deutsch­land gehört aber dazu.

Mit dem Digital Key sollen Fahrer ihren BMW bequem entrie­geln und verrie­geln können, indem sie das Smart­phone an den Griff der Fahrertür halten. Zudem soll sich der Motor starten lassen, wenn das Handy in der draht­losen BMW-Lade­schale liegt. Der BMW Digital Key ist in tech­nischer Hinsicht dabei auf dem Secure Element des Smart­phones abge­legt. Er kann über die My BMW App einge­richtet werden und soll dann optional für nahezu alle neueren BMW-Modelle verfügbar sein.

Nach dem nächsten Update soll es laut dem Auto­her­steller dann zudem möglich sein, den Schlüssel an fünf Freunde oder Fami­lien­mit­glieder weiter­zugeben. Auch die auf Ultra-Breit­band (UWB) basie­renden Funk­tio­nali­täten des BMW Digital Key Plus werden für Android-basierte Smart­phones erst zu einem späteren Zeit­punkt zur Verfü­gung gestellt.

Ein Auto ist heute mehr als nur ein reines Fortbewe­gungs­mittel. Durch moderne Enter­tain­ment-, Navi­gations- und Assis­tenz-Systeme wird das Auto zum fahr­baren Smart­phone.