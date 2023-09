Stufe 3: BMW will noch 2023 autonomes Fahren ermöglichen

Als zweiter deut­scher Auto­mobil­her­steller nach Mercedes Benz will künftig auch BMW seinen Kunden auto­nomes Fahren anbieten. Das berichtet das Handels­blatt unter Beru­fung auf Nicolai Martin, Bereichs­leiter auto­mati­siertes Fahren beim BMW-Konzern. "Wir haben vom Kraft­fahrt-Bundesamt die Zulas­sung, in Deutsch­land auto­mati­siertes Fahren der Stufe 3 anzu­bieten", so Martin im Handels­blatt. Das System werde noch in diesem Jahr in der Siebener-Reihe von BMW einge­führt. Bald autonomes Fahren im BMW

Foto: BMW Group Im Bericht wird erläu­tert, was die Stufe 3 beim auto­nomen Fahren genau bedeutet. Demnach kann der Fahrer die Hände vom Lenkrad nehmen und muss nicht aktiv das Verkehrs­geschehen beob­achten. Der Kunde dürfe während der Fahrt beispiels­weise Videos schauen oder E-Mails beant­worten. Wenn der Auto­matismus den Fahrer zum manu­ellen Eingreifen auffor­dert, muss dieser aber sofort wieder die Kontrolle über­nehmen können.

BMW und Mercedes Benz besser als Tesla

Wie schon Mercedes Benz geht somit auch BMW eine Stufe weiter als der ameri­kani­sche Mitbe­werber Tesla. So sei es bei Tesla zwar eben­falls möglich, dass das Fahr­zeug selbst­ständig beschleu­nigt, lenkt und bremst. Bei dieser eben­falls als "Auto­pilot" bezeich­neten Funk­tion müsse der Fahrer aber stets die Straße in Blick behalten und manuell eingreifen können.

Tesla verbleibt beim auto­nomen Fahren vorerst auf der zweiten von insge­samt fünf Stufen. Dabei haftet der Lenker für alle Manöver und die Technik kann - anders als bei BMW und Mercedes Benz - unter dem Strich nicht viel mehr als die Assis­tenz-Systeme, die heut­zutage auch in deut­lich güns­tigeren Fahr­zeugen inte­griert sind.

Autonom mit bis zu 130 km/h

Wie das Handels­blatt weiter erläu­tert, ist das auto­nome Fahren in Deutsch­land bereits seit 2021 gesetz­lich gere­gelt. Wirk­lich inter­essant ist der Modus aber erst seit Anfang 2023, als das Verkehrs­minis­terium die Höchst­geschwin­dig­keit bei Stufe 3 von 60 auf 130 km/h herauf­gesetzt hat. Voraus­set­zung für die Zulas­sung ist, dass der jewei­lige Hersteller einen sicheren Betrieb gewähr­leisten kann.

Keine Infor­mationen gibt es bislang dazu, welche Kosten BMW für das Feature veran­schlagt. Schon im Früh­jahr hatte der Konzern teil­auto­nomes Fahren ange­kün­digt.