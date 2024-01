BMW zeigt, wie Autofahren mit AR-Brille funktioniert

Der deut­sche Auto­bauer BMW präsen­tiert auf der CES 2024 ein neuar­tiges Fahr­zeug­erlebnis über Augmented Reality (AR). Bei diesem Verfahren werden mithilfe eines Head­sets Grafiken über die Außen­welt gelegt. Erst­mals lässt das Unter­nehmen Inter­essenten selbst Platz in einem entspre­chend gerüs­teten Vehikel nehmen. Die Demons­tra­tion findet mit dem Elek­tro­auto BMW iX M60 statt. Als AR-Brille kommt die XREAL Air 2 zum Einsatz. Beifahrer dürfen während der Probe­fahrt über das Headset beispiels­weise Navi­gati­ons­pfeile und Enter­tain­ment-Inhalte kombi­niert mit der tatsäch­lichen Umge­bung bestaunen.

BMW zeigt die Augmented-Reality-Zukunft fürs Auto

So sieht das Autofahren mit AR-Brille aus

BMW Brillen mit AR-Tech­nologie blenden Grafiken auf trans­parent schalt­baren Displays ein. Da die Außen­welt um zusätz­liche Infor­mationen berei­chert wird, spricht man auch von erwei­terter Realität. Haupt­säch­lich für Video­spiele und Enter­tain­ment kommen solche Head­sets zum Einsatz. BMW sieht aber auch berech­tigte Anwen­dungs­sze­narien in Fahr­zeugen. Im Rahmen der aktuell statt­fin­denden Consumer Elec­tro­nics Show (CES) demons­triert die Baye­rische Motoren Werke AG Augmented Reality im sünd­haft teuren (ab 143 650 Euro) iX M60.

Besu­cher der in Las Vegas tagenden Messe können einsteigen, sich die AR-Brille XREAL Air 2 aufsetzen und durch das Messe­gelände sowie die Straßen der Stadt kutschieren lassen. Die Navi­gation wird durch passend einge­blen­dete Pfeile visua­lisiert, beim Parken gibt es eine 360-Grad-Ansicht des Umfelds. Warn­hin­weise sollen den Auto­fahrer eben­falls unter­stützen. Außerdem stehen Schnell­zugriffe, etwa für Enter­tain­ment und Gaming, zur Verfü­gung. Das Unter­nehmen merkt an, dass es mit Meta Reality und XREAL „erheb­liche Fort­schritte bei der Vorbe­rei­tung einer Seri­enin­tegra­tion externer XR-Geräte“ in sein Fahr­erlebnis erzielt.

BMW inves­tiert viel Arbeit in Augmented Reality

Bereits seit 2008 tüftelt der Auto­bauer an Entwick­lungen rund um die Themen Augmented Reality und Mixed Reality (MR). So stellte BMW etwa 2015 MINI Augmented Vision, den Prototyp einer eigenen AR-Brille, vor. Vor knapp zwei Jahren begann die Koope­ration mit Meta Reality Labs. Die Headset-Abtei­lung des Face­book-Mutter­kon­zerns hat unter anderem durch die Produkte Meta Quest und die Ray-Ban-Smart­glasses zahl­reiche Erfah­rungen auf diesem Gebiet. Ferner hat BMW die ConnectedRide Smart­glasses für seine Motor­räder im Port­folio und bietet das Fahr­erlebnis M Mixed Reality an.

In einem weiteren Bericht gehen wir auf Neuheiten bei Strea­ming und Gaming von BMW ein.