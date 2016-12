Bluetooth-Lautsprecher für unter 50 Euro zu Weihnachten

Bluetooth-Lautsprecher sind aktuell mit das meistverkaufte Technikprodukt in Deutschland. Schon zu Preisen unter 50 Euro gibt es klangstarke Modelle. Sechs davon stellen wir vor.

Übersicht Bluetooth-Lautsprecher

Die Zeiten, in denen Radiorekorder Kinder- und Jugendzimmer schmückten, sind lange vorbei. Heute liegen Drahtloslautsprecher voll im Trend. Wer seinen Sprösslingen ein schönes Geschenk zu Weihnachten machen will, findet schon zu Preisen unter 50 Euro klangstarke Bluetooth-Lautsprecher, mit denen Nutzer Musikdateien- und -streams oder Internetradio-Stationen von Smartphone oder Tablet drahtlos übertragen können. Wir haben uns ein paar Modelle angeschaut.

Um zum nächsten Gerät zu kommen, klicken Sie einfach auf das Foto.

Anker Soundcore

In drei Farben (schwarz, rot, blau) gibt es den Anker Soundcore. Der Hersteller verspricht 24 Stunden Spielzeit, die der eingebaute 4400-mAh-Li-Ion-Akku liefert. Per Bluetooth-4.0-Technologie verbindet sich das Modell mit Smartphone oder Tablet auf einer Distanz von bis zu 20 Metern. Das Modell hat zwei Lautsprecher (Leistung: 2 mal 3 Watt) verbaut und eine Bass-Boostspirale in der Mitte, die für kräftigen Sound sorgt. Das Modell gibt es ab 40 Euro im Handel.