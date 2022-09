Trend auf der IFA: Bluetooth-Lautsprecher mit DAB+

Es ist ein kleines Dream­team: Immer mehr Hersteller von Blue­tooth-Laut­spre­chern inte­grieren auch das Digi­tal­radio DAB+ in ihre Boxen. Was einst mit dem JBL Tuner anfing, findet nun immer mehr Nach­ahmer. Auf der IFA haben wir uns drei beson­ders kompakte Modelle, die sich auch für unter­wegs eignen, in der Halle 1.2 (Audio­pro­dukte) näher ange­schaut.

Lenco PDR-045BK

Lenco PDR-045BK

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Das Lenco PDR-045BK ist ein trag­bares Gerät, mit dem Nutzer über Blue­tooth Musik streamen oder Radio in digi­taler Klang­qua­lität hören können. Einge­baut sind sowohl klas­sischer UKW- auch auch digi­taler DAB+-Empfang. Das helle 2,4-Zoll-Farb­dis­play zeigt zusätz­liche Infor­mationen zu Programm oder Musik­titel an. Der Akku sorgt laut Hersteller für gut sieben Stunden Hördauer. Am IFA-Stand lobte der Product Manager zudem die nach­hal­tigen Mate­ria­lien, die für die kleine Box verwendet wurden. Das Modell ist bereits im Handel verfügbar und kostet rund 100 Euro.

Veho MD2

Veho MD2

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Beim Veho-Modell handelt es sich um einen-Retro-Blue­tooth-Laut­spre­cher mit einge­bautem DAB+- und UKW-Radio. Das Modell besitzt eben­falls ein Farb­dis­play und stellt wahl­weise die Verbin­dung über Blue­tooth 5.0 Blue­tooth für Musik­strea­ming her oder kabel­gebunden über die 3,5-mm-Aux-Buchse. Einge­baut sind auch ein digi­taler Wecker mit Schlaf- und Schlum­mer­funk­tion sowie ein Mikrofon zum Frei­spre­chen mit auto­mati­scher Musik­unter­bre­chung. Das Retro-Modell ist eben­falls für rund 100 Euro im Handel erhält­lich.

Sangean DDR7 (Genuine Mini DAB)

Sangean DDR7

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Ein echter Winz­ling ist der DDR-7 von Sangean. Das Radio besitzt einen Empfänger für DAB+ und UKW. MP3-Samm­lung und Strea­ming können via Blue­tooth abge­spielt werden. Der einge­baute Lithium-Akku soll den Nutzer zumin­dest laut Infos am IFA-Stand für bis zu 36 Stunden am Stück mit Musik ohne Zwischen­ladung versorgen. So wird das hand­liche Modell zum idealen Begleiter auf Reisen. Das Gerät verfügt über einen AUX-Eingang für externe Geräte sowie einen Sleep-Timer.

Günstig ist der Winz­ling nicht, das Radio kostet rund 115 Euro im Handel.

Kenwood hat auf der IFA neue Mini-Kompakt-Anlagen mit DAB+ vorge­stellt.