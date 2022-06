"Auracast": Musik per Bluetooth an viele Geräte gleichzeitig

Bluetooth bekommt einen Broadcast-Modus, der sich "Auracast" nennt

Bild: dpa Musik oder Infor­mationen an viele Hörer gleich­zeitig über­tragen zu können, hat viele Vorteile. Man denke nur an den klas­sischen Rund­funk. Die für die Entwick­lung des gleich­namigen Funk­stan­dards verant­wort­liche Blue­tooth Special Group (SIG) hat nun ihre Pläne für räum­lich begrenzte Audio-Ausstrah­lungen an theo­retisch beliebig viele Blue­tooth-Kopf­hörer oder -Boxen konkre­tisiert.

Die neue Funk­tion trägt den Namen Aura­cast, soll in den Spezi­fika­tionen für Blue­tooth LE Audio fest­geschrieben und in den kommenden Monaten veröf­fent­licht werden.

Teile und höre

Bild: dpa Wann erste Smart­phones, Note­books, Fern­seher oder Anlagen mit Aura­cast auf den Markt kommen, lässt sich noch schwer abschätzen. Sie könnten dann ihren Ton drahtlos mit Aura­cast-fähigen Kopf­hörern, Laut­spre­chern oder Hörge­räten in der Umge­bung teilen.

Jeden­falls sieht die Blue­tooh SIG nicht nur im privaten Umfeld Poten­zial für Aura­cast, sondern auch im öffent­lichen Raum. Die Tech­nologie könne etwa auf Kopf­hörern hörbar machen, was bisher stumm war: Also etwas den Ton von Fern­seh­geräten sowie Displays an Bahn­höfen, auf Plätzen, Flug­häfen, in Sport­hallen, Restau­rants oder Warte­zim­mern.

Zudem ließen sich Audio­über­tra­gungen oder Ansagen, die bisher nur über Laut­spre­cher­anlagen liefen, auch direkt mit Aura­cast-fähigen Blue­tooth-Kopf­hörern oder -Hörge­räten empfangen. Zum Beispiel bei Konfe­renzen oder auch im Kino.

