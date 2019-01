Bluetooth 5.1: Richtungssuche für Standortdienste

Auch im Lager dürfte Bluetooth 5.1 nützlich sein Die Blue­tooth SIG infor­miert über Funk­tionen des Stan­dards Blue­tooth 5.1. Mit der neuen Version werden vor allem die Navi­ga­ti­ons­mög­lich­keiten des Funk­mo­duls dras­tisch verbes­sert. Unter der Bezeich­nung Direc­tion Finding unter­stützt die Inter­es­sen­ge­mein­schaft die Verfahren Item Finding, PoI (Point of Inte­rest), RTLS (Real-Time Loca­ting Systems) und IPS (Indoor Posi­tio­ning Systems). Mit den Services sollen der Standort und die Ausrich­tung von anderen Blue­tooth-Endge­räten bis auf den Zenti­meter genau auf dem verwen­deten Blue­tooth-Endgerät ange­zeigt werden. Denk­bare Anwen­dungs­sze­na­rien sind Einkaufs­zen­tren, Arbeits­stätten oder die Objekt­suche.

Blue­tooth wird mit Version 5.1 zum Pfad­finder

„Neues Blue­tooth Feature zur Rich­tungs­suche opti­miert die Stand­ort­dienste“, verspricht Dave Hollander im offi­zi­ellen Blue­tooth-Blog. Unter der Über­schrift werden dem Leser Details zu neuen Funk­tionen von Blue­tooth 5.1 präsen­tiert. Die Vorgän­ger­ver­sion 5.0 wurde vor knapp zwei­ein­halb Jahren vorge­stellt und Ende 2016 verab­schiedet. In dieser Fassung konzen­trierte sich die Blue­tooth SIG auf eine höhere typi­sche Reich­weite (bis zu 100 m) und eine verdop­pelte Band­breite (maximal 2 MBit/s). Jetzt steht Direc­tion Finding, zu Deutsch Rich­tungs­suche, im Fokus. Der Schlüssel oder der Geld­beutel sind inner­halb der Wohnung verloren gegangen? Mit Blue­tooth 5.1 und einem an Objekten ange­brachten, passenden Tracker lassen sich Gegen­stände künftig bis auf den Zenti­meter genau orten. Hierbei wird nicht nur die Distanz, sondern auch die Rich­tung ange­zeigt. Mit der PoI-Funk­tion könnten hingegen Einrich­tungen wie Museen den Besu­chern Infor­ma­tionen zu einem gewünschten Ausstel­lungs­stück über­mit­teln.

Weitere Features von Blue­tooth 5.1

RTLS stellt sich die Blue­tooth SIG als sinn­volle Inte­gra­tion in Fabriken vor. Unter anderem könnte Arbeits­ma­te­rial geortet oder vor unsi­cheren Arealen gewarnt werden. Auf der Shop­ping-Tour und in Flug­häfen soll schließ­lich IPS auftrumpfen. Einkäufer sollen beispiels­weise mit diesem Feature in einer unüber­sicht­li­chen Mall das rich­tige Geschäft und Reisende den benö­tigten Flug­steig finden. Tech­nisch wird Direc­tion Finding mit Antennen-Arrays inner­halb einer der beiden kommu­ni­zie­renden Blue­tooth-Parteien reali­siert, welche anhand von Distanz­un­ter­schieden zwischen den Antennen die Rich­tung bestimmt. Zusätz­lich werden entspre­chende Profile benö­tigt. Umfas­sen­dere Infor­ma­tionen rund im Direc­tion Finding stellt die Inter­es­sen­ge­mein­schaft in dieser PDF-Datei zur Verfü­gung. Wann Blue­tooth 5.1 kommer­ziell verfügbar sein wird, ist noch unbe­kannt.

