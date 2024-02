Bluesky: X (vormals Twitter)-Alternative öffnet für alle

App-Logo von Bluesky

Bild: Bluesky via Google Play Store Beim Kurz­nach­rich­ten­dienst Bluesky, einer Alter­native zu Elon Musks Twitter-Nach­folger X, können sich nun alle Inter­essenten anmelden. Bisher dros­selte Bluesky den Zustrom neuer Nutzer, um die Infra­struktur nicht zu über­lasten. Auch mit Zugang über Einla­dungs­codes kam Bluesky im ersten Jahr auf drei Millionen Anmel­dungen und zuletzt 1,6 Millionen monat­lich aktive Nutzer, sagte Firmen­chefin Jay Graber dem Tech­nolo­gieblog The Verge am Dienstag.

Dezen­traler Gegen­ent­wurf zu X

Bild: Bluesky via Google Play Store Der Dienst ist als dezen­traler Gegen­ent­wurf zu X konzi­piert - eine Platt­form, auf der viele mitein­ander verbun­dene Online-Netz­werke exis­tieren können. Das Projekt war 2019 von Twitter-Mitgründer Jack Dorsey gestartet worden, als er noch Chef des Kurz­nach­rich­ten­dienstes war.

Nach der Twitter-Über­nahme durch Musk stieg das Inter­esse an Alter­nativen. Der Tech-Milli­ardär steht auf Posi­tionen der ameri­kani­schen Rechten und sorgte auch für einen Rechts­ruck auf der inzwi­schen in X umbe­nannten Platt­form. Als stärkste Konkur­renz etablierte sich bisher der Konkur­renz­dienst Threads vom Face­book-Konzern Meta mit zuletzt 130 Millionen monat­lich aktiven Nutzern.