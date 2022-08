Blitzer.de Pro: Großes Update für iPhone-Nutzer

So umstritten Radar­warn-Apps auch sind: Bei Auto­fah­rern sind die Anwen­dungen nach wie vor sehr beliebt, obwohl sie damit neben einem Bußgeld auch noch einen Punkt in der Flens­burger Verkehrs­sünder-Kartei in Kauf nehmen. Kein Wunder also, dass die Apps nicht nur weiterhin im Google Play Store und im AppStore von Apple ange­boten, sondern von den Entwick­lern auch gepflegt werden. Info zu Blitzer auf der Strecke

Screenshot: teltarif.de Zu den bekann­testen Appli­kationen dieser Art gehört Blitzer.de. Jetzt ist eine Neuauf­lage der Pro-Version für das Apple iPhone veröf­fent­licht worden. Nach der Version 4.0 haben die Entwickler noch ein Bugfix-Update mit der Versi­ons­nummer 4.0.1 nach­geschoben. Die neue Vari­ante von Blitzer.de Pro ist als herkömm­liche Aktua­lisie­rung verfügbar. Sie kostet für neue Inter­essenten 49 Cent. Dazu kommen nach einem Gratis-Test einmalig 9,99 Euro für Warn­mel­dungen zu "Mobile Gefahren". Wer die Käufe bereits getä­tigt hat, wird nicht erneut zur Kasse gebeten.

Die Entwickler haben das Design von Blitzer.de Pro komplett über­arbeitet. Nach dem Starten der App finden sich Bild­schirm füllend Hinweise zu den Neue­rungen. Das ist nach dem ersten Öffnen des Programms in Ordnung. Leider erscheinen diese Infor­mationen aber unge­fragt immer wieder, wenn die Appli­kation geöffnet wird. Das ist auf Dauer etwas nervig.

Karten­ansicht mit Navi-Funk­tion

Als Stan­dard fungiert nun eine Karten­ansicht, in die auch eine Navi­gations-Funk­tion inte­griert wurde. Diese bietet Blitzer.de in Zusam­men­arbeit mit Nunav an. Als Alter­native ist es weiterhin auch möglich, die "klas­sische Ansicht" auszu­wählen. Eben­falls inte­griert wurde eine neue, genauere Warn­logik. Diese soll dafür sorgen, dass es zu weniger Fehl­war­nungen kommt. Blick ins Menü der App

Screenshot: teltarif.de Inte­griert wurden auch neue Audio-Optionen, beispiels­weise für die Audio-Ausgabe über Apple CarPlay. Die Blitzer.de-App selbst ist aber über das CarPlay-Display nach wie vor nicht verfügbar. Eben­falls neu ist eine indi­viduell einstell­bare Wieder­gabe-Laut­stärke und die Ansagen erfolgen nun mit der iOS-System­stimme.

Ein Dunkel­modus soll nicht nur für den Einsatz während der Nacht­stunden gedacht sein, sondern auch den unauf­fäl­ligeren Einsatz der App ermög­lichen. Darüber hinaus wurde der Hinter­grund­betrieb stabi­lisiert und auch während eines Tele­fonats sollen Warnungen vor Gefahren wieder zuver­lässig erfolgen. Nicht zuletzt gibt es indi­vidu­ellere Einstell­mög­lich­keiten für Blitzer-Warnungen und mehr Infor­mationen zu den Gefahren, die mit Symbolen auf der Karte darge­stellt werden.

