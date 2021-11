SIMon mobile: Offline gibts nur Standardtarife

Der Tarif mit dem Wasch­bären Simon als Werbe­figur ist nicht nur online erhält­lich, sondern auch in Kiosken oder Tank­stellen. Wir haben ihn in einer Post­agentur aufge­stö­bert.

Wer regel­mäßig im Internet surft oder TV-Werbung schaut, stößt auf einen Wasch­bären, der einst für o2 Werbung machte und später das Netz gewech­selt hat. Simon heißt der Waschbär, gespro­chen vom Schau­spieler Dustin Semmel­rogge, der Werbung für SIMon mobile macht, einem NoFrills-Angebot im Netz von Voda­fone.

Bislang gab es das Produkt nur im Internet zu kaufen, aber seit Oktober ist es auch in DHL/Post/Post­bank-Filialen, in Kiosken und Tank­stellen erhält­lich im Blister-Pack.

Start­paket im Blister-Pack

Das NoFrills-Angebot von SIMon mobile gibt es jetzt auch in Shops, an Tankstellen oder Kiosken

Foto: Henning Gajek / teltarif.de Wir haben das Start­paket in einer Post/DHL-Agentur entdeckt und bei SIMon mobile nach­gefragt: Ja, das stimmt, das Paket gibt es überall dort, wo die Shops oder Kioske vom Logistik-Dienst­leister Lekker­land versorgt werden, der seit 2020 zur REWE-Group gehört.

Das Start­paket kostet 10 Euro mit 10 Euro Start­gut­haben, danach werden monat­lich 11,99 Euro berechnet (viele Wett­bewerber rechnen im 4 Wochen-Takt). Auf dem Blister Pack ist außen sichtbar die Rufnummer der Karte aufge­druckt: Manche Spontan-Käufer stöbern ja gerne nach "inter­essanten" Rufnum­mern.

Die Frei­schal­tung der Karte kann über ein Video-Ident-Verfahren am Handy erfolgen, ist aber in Post­agen­turen oder Filialen oft auch sofort vor Ort möglich (einfach freund­lich an der Kasse fragen). Die notwen­dige Anlei­tung liegt im Paket neben der 3-in-1-SIM-Karte mit bei.

Im Augen­blick gibt es SIMon mobile nur mit einer 3-in-1 Plastik-SIM-Karte, der Down­load einer eSIM ist aber "perspek­tivisch" in Vorbe­rei­tung, einen genauen Termin gibt es noch nicht.

Güns­tigerer Tarif weiter nur online

Wer den güns­tigeren 8,99-Euro-Tarif nutzen möchte, muss weiterhin im Internet bestellen und seine bereits vorhan­dene Rufnummer von einem "passenden" Anbieter zu SIMon mobile mitnehmen. Infrage kommen beispiels­weise Aldi Talk, verschie­dene 1&1-Dril­lisch Marken, aber auch Bild­mobil, Blau, Chip Mobile (nur im Tarif Blau, jedoch nicht im Tarif o2), debitel-light (jedoch nicht debitel), auch nicht cong­star, fraenk oder freenet-funk, mobi(Voda­fone) oder mobilcom, nicht Ross­mann (by otelo) - während aber Ross­mann (ohne otelo) funk­tio­niert.

Auch beim Wechsel von Telekom oder Voda­fone zu SIMon mobile müsste man monat­lich 14,99 Euro inves­tieren. Die komplette Liste der Anbieter, die den güns­tigeren Tarif erlauben, finden Sie auf der Webseite von SIMon mobile.

Erst kürz­lich hat SIMon mobile sein inklu­diertes Daten­volumen von 8 auf 10 GB "dauer­haft" erhöht.