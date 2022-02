5 GB für 7,99 Euro: Der Lebens-Abschnitts-Tarif bei Blau

Blau will zum Valen­tinstag neue Kunden für seine Tarife und Smart­phone-Bundles anlo­cken. Inter­essenten sollten aber aufmerksam sein - denn nach zwei Jahren ist es mit der Liebe beim Preis-Leis­tungs­ver­hältnis vorbei.

Angebote zum Valentinstag bei Blau

Bild: Blau / Telefonica "Zum Verlieben günstig" - so bewirbt der Mobil­funk-Discounter Blau eine Tarifak­tion, die bis zum 15. Februar laufen soll. "Günstig auf Wolke 7 surfen" bezieht sich dabei wohl nicht nur auf Dating-willige Zeit­genossen, sondern auch auf den von Blau aufge­rufenen Preis.

Blau steht seit einigen Jahren als Discounter etwas im Schatten, weil die Dril­lisch-Marken mit ihren Aktionen Tarife im Telefónica-Netz meist noch güns­tiger anbieten.

Blau Allnet L mit 5 GB im Valen­tins-Deal

Der Valen­tins-Deal bei Blau ist ab sofort unter der verlinkten Webseite bestellbar. Es handelt sich dabei um den Vertrags-Tarif Allnet L, der entweder mit 24-mona­tiger oder einmo­natiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit geor­dert werden kann.

In den ersten beiden Jahren der Lauf­zeit beinhaltet der Allnet L im Valen­tins-Deal eine Allnet- und SMS-Flat sowie 5 GB statt regulär 3 GB Daten­volumen. Der Preis sinkt in den ersten 24 Monaten gleich­zeitig von 9,99 Euro auf 7,99 Euro pro Monat. Bei der monat­lich künd­baren Vari­ante fällt eine einma­lige Anschluss­gebühr von 29,99 Euro an, beim 24-Monats-Vertrag gar keine.

Bild: Blau / Telefonica Eine mehr­fache Ände­rung gibt es dann aller­dings ab dem 25. Vertrags­monat - dann ist es nämlich beim Preis-Leis­tungs­ver­hältnis mit "Wolke 7" ganz schnell vorbei: Der 24-Monats-Vertrag kostet dann 9,99 Euro pro Monat und beinhaltet nur noch 3 GB, beim ursprüng­lich monat­lich künd­baren Tarif bezahlen die Kunden dann sogar 11,99 Euro für die Allnet-Flat mit 3 GB. Da diese Kondi­tionen dann voll­ends unat­traktiv sind, gehört der Blau Allnet L im Valen­tins-Deal zu den Lebens-Abschnitts-Tarifen, bei denen man sich eine Erin­nerung drei bis vier Monate vor Vertrags­ablauf in den Kalender setzen sollte, damit man an die recht­zei­tige Kündi­gung erin­nert wird.

Mobi­les Sur­fen ist in dem Tarif mit LTE und bis zu 25 MBit/s im Down­load (Durch­schnitt 16,7 MBit/s) und bis zu 11,2 MBit/s im Upload möglich. Die Taktung erfolgt hierbei in 10-kB-Schritten. Nach Verbrauch des Daten­volu­mens mit maxi­maler Surf­geschwin­dig­keit erfolgt eine Dros­selung auf 64 kBit/s bis zum Ende des laufenden Abrechnungs­zeitraums. Der Tarif ist auf der Webseite von Blau bestellbar.

Kombi-Ange­bote mit Hard­ware

Auch Kombi-Ange­bote mit Hard­ware gibt es im Rahmen der Valen­tins-Aktion bei Blau. Das Samsung Galaxy A52s ist mit Allnet Flat XL mit 10 GB und Galaxy Buds2 ohne Aufpreis für 19,99 Euro monat­lich und 1 Euro Einmal­zah­lung erhält­lich. Das Xiaomi 11 Lite 5G NE ist mit Allnet Flat XL mit 10 GB und Mi Buds Basic 2 ohne Aufpreis für 17,99 Euro pro Monat und 1 Euro Anzah­lung bestellbar.

Darüber hinaus bietet Blau die Air Pods Pro mit Allnet Flat Plus mit 15 GB für 15,99 Euro monat­lich für eine Einmal­zah­lung von 25 Euro an.

