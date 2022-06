Blau-Deal: 12 GB Allnet-Flat für 10,99 Euro

Bei der Mobil­funk­marke Blau gibt es ab sofort eine neue Tarif-Aktion, die bis zum 6. Juli läuft. Im Fokus stehen zwei Tarife, die einer­seits in ihrer monat­lichen Grund­gebühr redu­ziert sind und ande­rer­seits mehr Daten­volumen enthalten.

Konkret geht es um die beiden Tarife Blau Allnet L und Blau Allnet Plus. Wir fassen die Details der Blau-Tarif-Aktion zusammen.

Blau Allnet L: Mehr Daten­volumen, güns­tigerer Preis

Regulär gibt es im Tarif Blau Allnet L 3 GB monat­lich verfüg­bares Daten­volumen. Die Grund­gebühr beträgt 9,99 Euro. Im Rahmen der ab sofort laufenden Tarif-Aktion gibt es in den ersten 24 Monaten der Vertrags­lauf­zeit pro Monat 1 GB zusätz­liches Daten­volumen oben­drauf. Für diese Zeit der Mindest­ver­trags­lauf­zeit wird die monat­liche Grund­gebühr auf 6,99 Euro rabat­tiert. Nach der Mindest­ver­trags­lauf­zeit redu­ziert sich das Daten­volumen auf die regu­lären 3 GB des Tarifs, die Grund­gebühr wird auf 9,99 Euro ange­hoben. Der Anschluss­preis in Höhe von 29,99 Euro entfällt bei der 24-mona­tigen Lauf­zeit­vari­ante. Blau-Tarife im Überblick

Bild: Blau, Screenshot: teltarif.de Surfen ist im Down­load mit bis zu 25 MBit/s möglich, die verfüg­baren Upload­raten liegen bei bis zu 11,2 MBit/s. Hier werden Durch­schnitts­raten von 16,7 MBit/s (Down­load) und 9,1 MBit/s (Upload) ange­geben. Nach dem Verbrauch des inklu­dierten Daten­volu­mens redu­zieren sich die Geschwin­dig­keiten sowohl im Down- als auch im Upload auf 64 kBit/s.

Das Mehr an Daten­volumen und die redu­zierte Grund­gebühr gelten auch für die Flex-Vari­ante, also das Modell ohne feste Vertrags­lauf­zeit. Hier wird aber auch nur für 24 Monate gerechnet, wenn der Kunde diesen Tarif über einen solchen Zeit­raum nutzt. Anschlie­ßend treten die regu­lären Kosten für den Tarif in der Flex-Vari­ante in Kraft. Diese liegen bei 11,99 Euro pro Monat, das Daten­volumen redu­ziert sich auch hierbei auf 3 GB. Außerdem wird bei Wahl des flexi­blen Lauf­zeit­modells ein Anschluss­preis in Höhe von 29,99 Euro fällig.

Blau Allnet Plus: Mehr Daten­volumen, güns­tigerer Preis

Beim zweiten Tarif, der bei der neu ange­lau­fenen Blau-Aktion berück­sich­tigt wird, handelt es sich um den Blau Allnet Plus. Dieser bietet regulär 8 GB Daten­volumen pro Monat (Surf­geschwin­dig­keiten wie beim Tarif Blau Allnet L, s. oben). Die monat­liche Grund­gebühr beträgt 24,99 Euro.

Wer sich bis zum 6. Juli für den Tarif entscheidet, zahlt eine redu­zierte Grund­gebühr in Höhe von 10,99 Euro, gleich­zeitig wird das monat­lich verfüg­bare Daten­volumen auf 12 GB ange­hoben. Diese Kondi­tionen gelten für die ersten 24 Monate der Vertrags­lauf­zeit. Wer anschlie­ßend den Tarif weiter nutzt, muss eine höhere Grund­gebühr zahlen. Diese liegt jedoch nicht bei den regu­lären Kosten in Höhe von 24,99 Euro, sondern bei 19,99 Euro pro Monat. Das Daten­volumen wird nach zwei Jahren wieder auf 8 GB pro Monat redu­ziert. Der Anschluss­preis in Höhe von 29,99 Euro entfällt bei der Wahl für das 24-mona­tige Lauf­zeit­modell.

Auch die flexible Vari­ante, die norma­ler­weise mit einer monat­lichen Grund­gebühr in Höhe von 26,99 Euro zu Buche schlägt, enthält die glei­chen Kondi­tionen bezüg­lich höherem monat­lich verfüg­baren Daten­volumen und redu­zierter Grund­gebühr. Das gilt über 24 Monate, wenn der Tarif so lange genutzt wird. Wer anschlie­ßend weiter im Flex-Tarif von Blau Allnet Plus bleiben will, zahlt monat­lich 21,99 Euro bei redu­ziertem Daten­volumen von 8 GB pro Abrech­nungs­zeit­raum. Zudem fällt bei Wahl der Flex-Vari­ante ein einma­liger Anschluss­preis in Höhe von 29,99 Euro an.

Wenn Ihnen die Kondi­tionen dieser Tarif-Aktion nicht zusagen, empfehlen wir Ihnen unseren Handy­tarif-Vergleich. Dort finden Sie stets die aktuell güns­tigsten Tarife, die Sie sich nach Ihren Bedürf­nissen indi­viduell anzeigen lassen können.

