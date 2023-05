Blau: Surfen ab sofort mit bis zu 50 MBit/s

Blau: Vertrags-Tarife alle mit 50 MBit/s

Vor einigen Jahren waren Prepaid-Discounter wie Blau die Preis­bre­cher bei den Handy-Tarifen. Inzwi­schen haben diese Rolle die monat­lich künd­baren Vertrags-Discount-Tarife von Dril­lisch und anderen Provi­dern einge­nommen.

Die Prepaid-Discounter, die auch Vertrags-Tarife anbieten, müssen also nicht nur beim Preis-Leis­tungs­ver­hältnis, sondern auch bei der gebo­tenen Leis­tung schauen, dass sie nicht ins Hinter­treffen geraten. 25 MBit/s maxi­male LTE-Surf­geschwin­dig­keit locken heut­zutage niemanden mehr hinter dem Ofen hervor. In einem ersten Schritt hatte Blau daher im Februar die Surf­geschwin­dig­keit bei den Prepaid-Tarifen auf 33 MBit/s erhöht, 50 MBit/s gabs wenn dann nur in den höher­wer­tigen Vertrags-Tarifen. Doch Letz­teres wird ab 19. Mai die neue Stan­dard-Surf­geschwin­dig­keit - und zwar in allen Vertrags-Tarifen und auch für Bestands­kunden.

Tarif-Aktion zum Speed-Upgrade

Warum Telefónica seiner eigenen Discount­marke Blau diese Stan­dard-Geschwin­dig­keits­stufe bei den Vertrags-Tarifen erst jetzt spen­diert, während man dies dem Wieder­ver­käufer Dril­lisch schon vor Jahren erlaubte, bleibt unver­ständ­lich. Immerhin gibts zur Einfüh­rung des Speed-Upgrades auch gleich­zeitig eine Tarif-Aktion auf der Blau-Home­page.

Ab sofort gibt es die Vertrags-Tarife Allnet Plus und Allnet Max zu Aktions-Kondi­tionen, und das ohne einma­lige Anschluss­gebühr. Der Blau Allnet Plus mit 15 GB kostet monat­lich 9,99 Euro statt 12,99 Euro. Die monat­liche Grund­gebühr beim Blau Allnet Max mit 20 GB beträgt 11,99 Euro statt 14,99 Euro. Selbst­ver­ständ­lich sind alle Tarife statt mit 24-mona­tiger Mindest­lauf­zeit auch mit monat­licher Künd­bar­keit erhält­lich. Hierfür fällt dann aller­dings eine einma­lige Anschluss­gebühr von 29,99 Euro an.

Bei den Prepaid-Tarifen von Blau bleibt es übri­gens weiterhin bei der maxi­malen Surf­geschwin­dig­keit von 33 MBit/s und dem ungüns­tigeren Abrech­nungs­zeit­raum von vier Wochen.

Bei Mobil­funk-Discoun­tern gibt es nicht nur einfache Prepaid-Tarife. Auch Smart­phone-Tarife und Allnet-Flat­rates sind bei vielen Anbie­tern verfügbar. Wir geben einen Über­blick.