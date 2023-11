Blau: 25 GB für unter 12 Euro & Bundle mit Galaxy S23

Vor dem aus den USA impor­tierten Black Friday Ende November kommt noch der aus China impor­tierte Singles Day am 11. November. Gemein­sam­keit beider Tage ist, dass sie vermehrt auch von deut­schen Online-Shops für echte oder vermeint­liche Schnäpp­chen zum Anlass genommen werden.

Die Telefónica-Marke Blau macht eben­falls beim Singles Day mit. Zu haben sein werden die Offerten aller­dings nur vom 10. bis 13. November auf dieser spezi­ellen Akti­ons­seite zum Blau Singles Day.

SIM-only und zwei Bundles

Singles-Day-Angebote bei Blau

Bild: Blau Insge­samt drei Pakete hat Blau sich ausge­dacht: Der Tarif Allnet XL ist in einer Vari­ante mit 25 GB für eine Grund­gebühr von 11,99 Euro monat­lich in den ersten 24 Monaten erhält­lich. Wer sich für die 24-mona­tige Lauf­zeit entscheidet, zahlt keine einma­lige Anschluss­gebühr. 29,99 Euro Anschluss­gebühr werden aller­dings fällig, wenn man sich für die Version mit monat­licher Künd­bar­keit entscheidet.

Die anderen beiden Bundles kommen jeweils mit einem Smart­phone. Und hier gibt es im Allnet Plus dann monat­lich ledig­lich 20 GB Daten­volumen (statt 25 GB bei der SIM-only-Vari­ante). Wer sich für das Samsung Galaxy S23 entscheidet, kann dieses in 24 Monaten abbe­zahlen und bezahlt nach einer einma­ligen Anzah­lung von 1 Euro dann zusammen mit dem Tarif 41,99 Euro monat­lich. Es ist auch möglich, das Smart­phone über 36 Monate abzu­bezahlen, was dann eine monat­liche Grund­gebühr von 29,99 Euro ergibt.

Alter­nativ ist der Allnet Plus mit 20 GB auch in Verbin­dung mit dem Google Pixel 8 erhält­lich. Nach einer Anzah­lung von 1 Euro werden hier 24 Monate lang jeweils 36,99 Euro monat­lich fällig. Wer das Handy über 36 Monate abbe­zahlen will, zahlt monat­lich 28,99 Euro. Für beide Tarif-Bundles mit Smart­phone fällt keine einma­lige Anschluss­gebühr an. Die Ange­bote sollten am 10. November auf der Akti­ons­seite zum Blau Singles Day erscheinen.

Mit dem November haben wieder die Rabatt­schlachten im Online­handel begonnen. Oder besser gesagt die vermeint­lichen Rabatt­schlachten. Denn längst nicht alle Preis-Nach­lässe haben die erhoffte Substanz.