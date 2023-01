Blau Prepaid: Teurer, schneller, mehr Surfvolumen

Ab 7. Februar verän­dert der Mobil­funk-Discounter Blau für Neukunden die Kondi­tionen seiner Prepaid-Tarife. Die Kunden bekommen mehr Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang als bisher üblich. Darüber hinaus erhöht sich die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit für Down­loads. Aller­dings erhöhen sich im Gegenzug die Grund­gebühren.

Weiter im Angebot bleibt der grund­gebühr­freie Basic-Tarif Blau 9 Cent. Wie der Name schon andeutet, kosten Tele­fonate in alle deut­schen Netze 9 Cent pro Minute. Auch SMS-Mittei­lungen lassen sich für jeweils 9 Cent verschi­cken. Für den Internet-Zugang sind keine Inklu­siv­leis­tungen enthalten. Das Star­terset kostet 9,99 Euro, und die Kunden bekommen 10 Euro Start­gut­haben.

Alle vier Wochen 1 Euro mehr

Blau stellt neue Tarife vor

Logo: blau.de, Foto/Montage: teltarif.de In allen höher­wer­tigen Tarifen ist eine Allnet-Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand enthalten. Blau Allnet S kostet für Neukunden ab 7. Februar 8,99 Euro in vier Wochen. Bisher waren es 7,99 Euro. Dafür sind im neuen Tarif 5 GB anstelle der bisher übli­chen 3 GB Surf-Volumen in jedem Abrech­nungs­zeit­raum enthalten. Das Star­terset mit 10 Euro Guthaben ist für 9,99 Euro zu bekommen.

Im Blau Allnet M erhöht sich die Grund­gebühr von 12,99 Euro auf 13,99 Euro in vier Wochen. Dafür sind für Neukunden ab 7. Februar in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 10 GB Daten­volumen enthalten. Bisher waren es 6 GB. Die SIM-Karte ist für 14,99 Euro erhält­lich, und die Kunden erhalten 15 Euro Start­gut­haben.

Kunden, die sich ab 7. Februar für den Tarif Blau Allnet L entscheiden, zahlen 18,99 Euro Grund­gebühr in vier Wochen. Bisher waren es 17,99 Euro. Dafür erhöht sich die Inklu­siv­leis­tung für den mobilen Internet-Zugang von 12 GB im aktu­ellen Tarif auf 15 GB im neuen Preis­modell. Das Start­paket gibt es zum Preis von 19,99 Euro mit 20 Euro Guthaben.

So gibt es 13 Mal 1 GB Extra-Volumen pro Jahr

Neues Blau-Prepaid-Portfolio

Grafik: Telefónica Inter­essenten, die sich für einen der Allnet-Tarife entscheiden, haben die Möglich­keit, sich in jedem 28-Tage-Abrech­nungs­zeit­raum über die Blau-App 1 GB Extra-Daten­volumen zu sichern. Im grund­gebühr­freien Basic-Tarif gibt es diesen Bonus nicht. In allen Tarifen wird zudem die maxi­male Über­tra­gungs­geschwin­dig­keit für den mobilen Internet-Zugang von den zurzeit übli­chen 25 MBit/s auf 33 MBit/s erhöht. Die 5G-Nutzung ist aber weiterhin nicht möglich. Bestands­kunden müssen aktiv in die neuen Tarife wech­seln, wenn sie diese nutzen möchten. Ansonsten behalten sie bis auf weiteres ihre bishe­rigen Kondi­tionen.

Dr. Verena Grundke, Director Customer Marke­ting bei o2 Telefónica, dem Unter­nehmen hinter der Marke Blau: "Die Kundinnen und Kunden unserer Eigen- und Part­ner­marken nutzen immer stärker mobile Daten über unser als 'sehr gut' ausge­zeich­netes Netz. Deshalb wünschen sie sich höhere Leis­tung in ihren Tarifen zum weiterhin über­zeu­genden Preis-Leis­tungs-Verhältnis."

Hinter den neuen Tarifen dürfte aller­dings auch die Hoff­nung des Netz­betrei­bers auf zusätz­liche Einnahmen stehen. Wie berichtet, hatte Telefónica höhere Preise bei o2 und Blau bereits ange­kün­digt.