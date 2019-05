Blau Prepaid: 40 Euro Bonus bei Rufnummernmitnahme

Bei Blau Prepaid können Neukunden, die ihre bestehende Handy­nummer mitbringen, einen Bonus über 40 Euro bekommen. Aller­dings fallen für die Portie­rung auch Kosten an.

Wechselbonus bei Blau Der zu Telefónica gehö­rende Mobil­funk-Discounter Blau hat eine Aktion für Neukunden ange­kündigt, die ihre bestehende Handy­nummer mitbringen und sich für einen Prepaid-Tarif des Anbie­ters entscheiden. Die Kunden erhalten einen Bonus in Höhe von 40 Euro auf ihrem Prepaid­konto. Dabei gilt es aller­dings zu berück­sich­tigen, dass der bishe­rige Provider bis zu 29,95 Euro für die Rufnum­mern­portie­rung berechnen kann.

Das Angebot gilt für die Allnet-Flat-Tarife sowie für den Blau Surf M. Wer sich für den klas­sischen 9-Cent-Tarif entscheidet, der ohne monat­liche Grund­gebühren auskommt, profi­tiert hingegen nicht vom 40-Euro-Bonus für die Mitnahme der bereits exis­tierenden Rufnummer.

Die Aktion startet am 4. Juni. Wie lange das Angebot gilt, hat der Discounter noch nicht mitge­teilt. Für die Teil­nahme ist es uner­heblich, ob das Star­terset über die Webseite von Blau, über die tele­foni­sche Bestell-Hotline (0800 4040410) oder im statio­nären Handel erworben wird. Die Rufnum­mern­portie­rung lässt sich aller­dings nicht im Vorfeld, sondern erst nach der Akti­vierung der SIM-Karte beauf­tragen.

So klappt die Portie­rung zu Blau

Inter­essenten, die ihre Handy­nummer zu Blau mitnehmen möchten, loggen sich in den pass­wort­geschützten Kunden­bereich auf der Webseite des Anbie­ters ein. Hier kann die Portie­rung beauf­tragt werden. Das funk­tioniert in der Praxis aller­dings nur, wenn zuvor beim bishe­rigen Anbieter die Frei­gabe der Tele­fonnummer beauf­tragt wurde. Hinweise zur Rufnum­mern­portie­rung haben wir in einem Ratgeber zusam­menge­fasst.

Der Bonus gilt für die Allnet-Flat S, M und L. Die Tarife schlagen mit 8,99, 13,99 bzw. 19,99 Euro Grund­gebühr in vier Wochen zu Buche. Dafür bekommen die Kunden neben der Alle-Netze-Flat­rate in jedem Abrech­nungs­zeit­raum 1,5, 3 bzw. 4 GB unge­dros­seltes Daten­volumen für den mobilen Internet-Zugang.

Der Blau Surf M, für den das Angebot eben­falls gilt, schlägt mit 8,99 Euro in vier Wochen zu Buche und bietet 1,75 GB High­speed-Daten­volumen pro Abrech­nungs­zeit­raum. Tele­fonate und SMS kosten 9 Cent pro Minute und Kurz­mittei­lung. In allen Tarifen bekommen die Kunden noch bis zum 3. Juni einmalig 25 GB Daten­volumen.

Wenn Sie sich für einen neuen Handy­vertrag oder eine Prepaid­karte inter­essieren, werfen Sie doch einmal einen Blick auf unseren Tarif­vergleich, mit dem Sie ein Angebot ermit­teln können, das Ihrem Nutzungs­verhalten am nächsten kommt.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)