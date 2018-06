Blau: Allnet-Flat mit bis zu 8 GB LTE-Volumen

Blau bietet ab 12. Juni neue Postpaid-Tarife an. Der Einsteiger-Tarif für 7,99 Euro im Monat bekommt mehr Datenvolumen. Allnet-Flatrates sind ab 9,99 Euro erhältlich.

Bis zu 8 GB Datenvolumen bei Blau Postpaid Der Mobilfunk-Discounter Blau bietet ab 12. Juni ein überarbeitetes Postpaid-Tarifportfolio an. Die Telefónica-Marke hat künftig Tarife zu monatlichen Grundpreisen zwischen 7,99 und 24,99 Euro im Angebot. Zudem sind bis zu 8 GB ungedrosseltes Datenvolumen zur Allnet-Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand zu bekommen.

Der günstigste Tarif hat wie bisher die Bezeichnung Blau M und kostet 7,99 Euro monatliche Grundgebühr. Dafür bekommen die Kunden 300 Einheiten für Telefongespräche und den SMS-Versand in alle deutschen Netze. Dazu kommen künftig 2 GB ungedrosseltes Datenvolumen. Bislang waren nur 750 MB Highspeed-Volumen inklusive.

In allen höherwertigen Tarifen ist künftig eine Allnet-Flat für Anrufe und SMS enthalten. Blau Allnet L schlägt mit einem Monatspreis von 9,99 Euro zu Buche und die Kunden bekommen abseits der Alle-Netze-Flatrate jeden Monat 3 GB Highspeed-Datenvolumen. Im Blau Allnet XL für 14,99 Euro im Monat steigt das ungedrosselte Datenkontingent auf 5 GB.

Neuer Poweruser-Tarif für 24,99 Euro im Monat

Für Vielnutzer bietet Blau ab 12. Juni noch den Tarif Allnet Plus an. Dieser schlägt mit einer monatlichen Grundgebühr von 24,99 Euro zu Buche und die Kunden bekommen neben der Flatrate für Telefonate und den SMS-Versand in alle Netze jeden Monat 8 GB ungedrosseltes Datenvolumen für die Internet-Nutzung über GPRS, UMTS und LTE.

Abseits der neuen Tarife gibt es bei Blau ab dem 12. Juni das neue Samsung Galaxy A6 im Paket mit dem Allnet-L-Tarif. Kunden zahlen bei Vertragsabschluss einmalig 1 Euro für die Hardware. Zudem verdoppelt sich für die Dauer der zweijährigen Mindestvertragslaufzeit die monatliche Grundgebühr auf 19,99 Euro. Unter dem Strich zahlen die Kunden für das Smartphone demnach 241 Euro Aufpreis gegenüber dem SIM-only-Vertrag.



Alle Tarife können auch im EU-Roaming genutzt werden. Die Verträge haben eine Laufzeit von 24 Monaten und lassen sich sowohl von Neukunden als auch Bestandskunden abschließen, die ihren alten Vertrag verlängern oder einen neuen Kontrakt buchen möchten. In einer weiteren Meldung berichten wir über die neuen Prepaid-Tarife von Aldi Talk , die bereits ab sofort verfügbar sind.