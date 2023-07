Blau: Einmalig 15 GB Datenvolumen kostenlos

Blau hat eine neue App gestartet und verschenkt aus diesem Anlass einmalig 15 GB Daten­volumen an Bestands­kunden.

Neue Blau-App

Quelle: Blau.de, Screenshot: teltarif.de Der Mobil­funk-Discounter Blau hat eine neue Version seiner App vorge­stellt, mit der Kunden ihren Vertrag admi­nis­trieren können. Über die Anwen­dung ist es beispiels­weise möglich, den Über­blick zum Daten­ver­brauch zu behalten. Für Kunden, die keine Sprach- und Text-Flat­rate gebucht haben, gibt die App auch Aufschluss darüber, wie viele Gesprächs­minuten und SMS im jewei­ligen Abrech­nungs­zeit­raum bereits genutzt wurden.

Jetzt hat Blau eine neue Version der Appli­kation veröf­fent­licht. Diese steht kostenlos zum Down­load im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit. Der zum Telefónica-Konzern gehö­rende Discounter verbindet den Start der neuen App-Version mit einer Aktion, die sich an Bestands­kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag richtet. Inter­essenten, die sich in der Anwen­dung einloggen, haben einmalig die Möglich­keit, ein kosten­loses 15-GB-Daten­paket zu buchen.

Das Extra-Surf­volumen steht zusätz­lich zur Inklu­siv­leis­tung im vom Kunden gebuchten Tarif zur Verfü­gung. Die 15 GB können maximal 30 Tage lang genutzt werden. In diesem Zeit­raum nicht verbrauchtes Bonus-Volumen verfällt ersatzlos. Anwender, die das Gratis-Daten­paket vorzeitig verbraucht haben, surfen anschlie­ßend wieder über das in ihren Tarif enthal­tene Surf­volumen.

App-Update kommt bei Kunden schlecht weg

Quelle: Blau.de, Screenshot: teltarif.de Blau wirbt auf seiner Webseite damit, dass die neue App persön­licher sein soll. Kunden sollen schneller die Daten aufrufen können, die sie gerade benö­tigen. Unter anderem lassen sich den Angaben zufolge neue Rech­nungen einsehen, aktu­elle Ange­bote und Vorteile entde­cken und Bestel­lungen verfolgen. Darüber hinaus erhalten Nutzer einen Hinweis bei hohem Daten­ver­brauch.

Bei den Kunden kommt das Update bisher aller­dings nicht so gut an, wie beispiels­weise die Rezen­sionen im Google Play Store zeigen. So sei die App unüber­sicht­licher als bisher. Anders als früher habe man Daten­ver­brauch und Guthaben nicht mehr direkt nach Öffnen der App im Blick und müsse zuerst zu den jewei­ligen Punkten navi­gieren.

Bei anderen Nutzern funk­tio­niere die App seit der Instal­lation des Updates über­haupt nicht mehr. Statt­dessen erscheine nur noch der Hinweis, ein Fehler sei aufge­treten. Weitere Kunden bemän­geln, die Navi­gation durch die Anwen­dung sei seit dem Update sehr langsam geworden. Abzu­warten bleibt, ob und wann der Discounter nach­bes­sert.

In einer weiteren Meldung haben wir über einen Akti­ons­tarif von Blau berichtet.