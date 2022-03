Blau Allnet XL mit 10 GB für 9,99 Euro

Aktionen bei Blau im März

Bild: Blau / Telefonica Der Telefónica-Discounter Blau hat die Störung in der vergan­genen Woche offenbar über­standen. Inzwi­schen vermarktet die Marke vermehrt Vertrags­tarife mit 24-mona­tiger und einmo­natiger Lauf­zeit zusätz­lich zu den weiterhin erhält­lichen Prepaid-Tarifen.

Im März konzen­triert sich Blau wieder auf die Smart­phone-Tarife mit Daten­volumen. Und wieder kann ein Tarif denselben Namen haben, dabei aber in zwei Ausprä­gungen und Preis­stufen auftreten.

Aktu­elle Kondi­tionen gelten bis 5. April

Bild: Blau / Telefonica Gemeint ist damit der Tarif Blau Allnet L, den es in der Vari­ante "Basic" und in der Vari­ante "Deal" gibt. Beim Blau Allnet L Basic sind Tele­fonate und SMS inner­halb Deutsch­lands sowie 3 GB Daten­volumen enthalten. Monat­lich werden dafür 6,99 Euro berechnet. In der Vari­ante Blau Allnet L Deal sind 6 GB pro Monat enthalten - zum Preis von 8,99 Euro.

Beim Blau Allnet XL gewährt der Provider aktuell 10 GB für monat­lich 9,99 Euro. Der Tarif Allnet Plus bietet 15 GB für eine monat­liche Grund­gebühr von 14,99 Euro. Bei Bestel­lung bis einschließ­lich 5. April gelten diese Kondi­tionen. Es fallen weder eine einma­lige Anschluss­gebühr noch Versand­kosten an.

Die Tarife sind auf der Home­page von Blau bestellbar.

Auch der Discounter Tchibo schraubt demnächst an einem seiner Smart­phone-Tarife.

