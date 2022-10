Aktionen bei Blau

Foto: Blau Der Mobil­funk-Discounter Blau hat zwei Aktionen gestartet, um weitere Kunden für seine Smart­phone-Tarife zu begeis­tern. Im Tarif Allnet L bekommen Inter­essenten im Rahmen des bis zum 9. November laufenden Ange­bots mehr monat­liches Daten­volumen als norma­ler­weise üblich. Für Kunden, die den Tarif Allnet XL wählen, redu­ziert sich bei Vertrags­abschluss im glei­chen Akti­ons­zeit­raum die Grund­gebühr.

Akti­onsta­rife im Detail

Foto: Blau Im Tarif Blau Allnet L für 6,99 Euro monat­liche Grund­gebühr sind im Rahmen der Aktion jeden Monat 4 GB unge­dros­seltes Daten­volumen enthalten. Stan­dard­mäßig bekommen Kunden in diesem Preis­modell in jedem Abrech­nungs­zeit­raum nur 3 GB High­speed-Surf­volumen. Dazu kommt eine Flat­rate für Tele­fonate und den SMS-Versand in alle deut­schen Fest- und Mobil­funk­netze.

Inter­essenten, die bis zum 9. November einen Vertrag im Tarif Allnet XL abschließen, bekommen ihren Wunscht­arif für 8,99 Euro monat­liche Grund­gebühr. Norma­ler­weise schlägt der Blau Allnet XL mit 9,99 Euro pro Monat zu Buche. Im Tarif enthalten sind eine Alle-Netze-Flat­rate für Anrufe und den Versand von Kurz­mit­tei­lungen sowie monat­lich 10 GB unge­dros­seltes Daten­volumen.

Ange­bote auch ohne lange Lauf­zeit

Die Akti­onsta­rife gelten unab­hängig davon, ob der Kunde den Vertrag über 24 Monate Mindest­lauf­zeit oder mit monat­licher Kündi­gungs­mög­lich­keit abschließt. Wer einen Flex-Vertrag mit einmo­natiger Mindest­lauf­zeit bucht, zahlt eine Anschluss­gebühr in Höhe von 29,99 Euro. Diese Kosten entfallen für Kunden, die sich für zwei Jahre an Anbieter und Tarif binden.

Wie das "Klein­gedruckte" auf der Webseite von Blau verrät, gelten die Vergüns­tigungen in den Tarifen Allnet L und XL nur für bis zu 24 Monate. Danach kostet der Allnet L monat­lich 9,99 Euro und beinhaltet nur noch 3 GB Surf-Volumen pro Monat. Der Allnet XL verteuert sich auf 14,99 Euro und es sind nur noch 5 GB unge­dros­seltes Daten­volumen pro Monat inklu­sive.

LTE mit bis zu 25 MBit/s

Kunden von Blau surfen im LTE-Netz von o2 mit bis zu 25 MBit/s im Down­stream. Der Zugang zum 5G-Netz ist nicht möglich. Tele­fonate können auch über VoLTE und WLAN Call geführt werden.

Wenn Sie auf der Suche nach einem neuen Handy­tarif sind, empfehlen wir Ihnen einen Blick auf unseren Tarif­ver­gleich.

