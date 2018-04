Blau: Allnet-Flat mit 3 GB und LTE für 9,99 Euro

Vom 8. Mai bis 11. Juni bietet der Discounter Blau zwei Allnet-Flatrates zu reduzierten monatlichen Grundkosten an. In einem Fall erhöht Blau auch das monatliche Datenvolumen.

Blau startet Tarifaktion Der Mobilfunk-Discounter Blau startet am 8. Mai mit neuen Aktionstarifen, die sich an Neukunden und Bestandskunden, die ihren Vertrag verlängern, richten. Dabei werden Allnet-Flatrates mit 3 bzw. 5 GB ungedrosseltem Datenvolumen pro Monat in der SIM-only-Variante zu günstigeren Konditionen angeboten. Die Aktion richtet sich demnach an Interessenten, die bereits ein Smartphone besitzen oder sich ein Gerät unabhängig von Vertrag besorgen.

Blau Allnet L kostet für Kunden, die sich im Aktionszeitraum vom 8. Mai bis 11. Juni für das Angebot entscheiden, 9,99 Euro monatliche Grundgebühr. Dafür bekommen die Interessenten eine Allnet-Flat für Telefonate und den SMS-Versand sowie 3 GB ungedrosseltes Datenvolumen für den mobilen Internet-Zugang. Regulär schlägt der Blau Allnet L mit 14,99 Euro monatlicher Grundgebühr zu Buche.

Beim Tarif Blau Allnet XL wird im Rahmen der Aktion nicht nur die monatliche Grundgebühr um 5 Euro reduziert, sondern auch das monatliche Highspeed-Datenvolumen um 1 GB erhöht. Der Tarif schlägt bei Vertragsabschluss im Aktionszeitraum mit 14,99 Euro statt 19,99 Euro Grundgebühr pro Monat zu Buche. Dafür bekommen die Kunden neben der Allnet-Flat für Anrufe und Kurzmitteilungen monatlich 5 GB Datenvolumen mit maximaler Geschwindigkeit.

Mobiles Internet mit bis zu 21,6 MBit/s

Blau bietet den Internet-Zugang über GPRS, UMTS und LTE an. Dabei stehen im 3G- und 4G-Netz Datenübertragungsraten von bis zu 21,6 MBit/s im Downstream bzw. 11,2 MBit/s im Upstream zur Verfügung. Hat der Kunde sein Kontingent verbraucht, so wird die Übertragungsgeschwindigkeit bis zum Ende des jeweiligen Abrechnungszeitraums auf maximal 64 kBit/s gedrosselt. Im Folgemonat steht wieder die volle Performance zur Verfügung.

Wie alle Mobilfunkkunden im Telefónica-Netz können auch Besitzer einer SIM-Karte von Blau VoLTE und WLAN Call nutzen. Das heißt, Telefonate können neben GSM und UMTS auch im LTE-Netz geführt werden. Alternativ zum Mobilfunknetz können die Anwender auch über eine WLAN-Internetverbindung telefonieren.

Interessenten können die Aktionstarife ab 8. Mai über die Webseite des Discounters, an der Bestellhotline und im stationären Handel bekommen. Die Verträge haben eine 24-monatige Mindestvertragslaufzeit und können im EU-Ausland ohne Aufpreis genutzt werden. Sind die Blau-Angebote für Sie von Interesse? Vergleichen Sie doch einmal mit anderen Verträgen mit unserem Tarifvergleich auf teltarif.de, um das für Sie passende Angebot zu ermitteln.