Galaxy A53 5G als Aktion bei Blau: Lohnt sich das Angebot?

Die Mobil­funk­marke Blau hat eine neue Tarifak­tion mit dem Galaxy A53 5G gestartet. In Verbin­dung mit einer Allnet-Flat­rate für Tele­fonie und SMS soll sich das Smart­phone vergüns­tigt erstehen lassen. Dabei bleibt dem Nutzer die Wahl, ob er 3 GB, 8 GB, 12 GB oder 16 GB Daten­volumen im Netz von Telefónica (o2) möchte. Die Grund­gebühr vari­iert je nach gewähltem High-Speed-Kontin­gent zwischen 19,99 Euro und 26,99 Euro monat­lich. Wir haben erör­tert, ob sich die Aktion von Blau mit dem Samsung-Mobil­gerät lohnt.

Die Galaxy-A-Produkt­reihe erfreut sich aufgrund ihres Preis-Leis­tungs-Verhält­nisses einer großen Beliebt­heit. So gibt es auch beim im März veröf­fent­lichten Galaxy A53 5G viel Smart­phone fürs Geld. Aktuell lockt die Telefónica-Marke Blau mit einer Tarifak­tion zu diesem Samsung-Handy. Enthalten sind Gespräche und SMS in alle deut­schen Netze sowie EU-Roaming. Der maxi­male Down­load-Speed beträgt 25 MBit/s. Mit 3 GB Daten­volumen (Allnet L) kostet das Angebot 19,99 Euro, mit 8 GB (Allnet XL) 20,99 Euro, mit 12 GB (Allnet Plus) 22,99 Euro und mit 16 GB (Allnet Max) 26,99 Euro pro Monat.

Hinzu kommen eine einma­lige Hard­ware-Zuzah­lung in Höhe von einem Euro und Versand­kosten in Höhe von 4,99 Euro. Inner­halb der 24 Monate betra­genden Mindest­ver­trags­lauf­zeit bezahlen Sie insge­samt 485,75 Euro (Allnet L), 509,75 Euro (Allnet XL), 557,75 Euro (Allnet Plus) oder 653,75 Euro (Allnet Max). Das Galaxy A53 5G wird in der Fassung mit 128 GB Flash offe­riert. Es stehen die Farben Blau, Peach, Weiß und Schwarz zur Auswahl. Zum Zeit­punkt der Arti­kel­erstel­lung war die Peach-Option aller­dings nicht verfügbar.

Lohnt sich der Blau-Deal mit dem Galaxy A53 5G?

Im Preis­ver­gleich fanden wir das Samsung-Smart­phone ohne Vertrag am güns­tigsten bei freenet. Dort schlägt es mit 313,95 Euro inklu­sive Versand zu Buche. Verrechnet man diese Summe mit den Gesamt­kosten bei Blau, ergeben sich folgende effek­tive Monats­gebühren: 7,16 Euro (Allnet L), 8,16 Euro (Allnet XL), 10,16 Euro (Allnet Plus) und 14,16 Euro (Allnet Max). Attraktiv muten die Kombi­nation Allnet XL und Allnet Plus mit dem Galaxy A53 5G an. Die 3-GB-Option ist für Viel­surfer und Strea­ming-User knapp bemessen und die 16-GB-Edition etwas zu teuer.

