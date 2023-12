Blau: Neue 5G-Option und deutlich mehr Datenvolumen

Blau startet 5G-Option

Screenshot: teltarif.de, Quelle: blau.de Der Mobil­funk-Discounter Blau bietet seinen Kunden künftig auch die Nutzung des 5G-Netzes an. Aller­dings steht die Option im ersten Schritt nur für Kunden mit einem Lauf­zeit­ver­trag zur Verfü­gung. Darüber hinaus ist die Frei­schal­tung nicht kostenlos. Inter­essenten, die den neuen Netz­stan­dard nutzen möchten, müssen zu diesem Zweck die 5G-Option buchen, die mit einer zusätz­lichen monat­lichen Grund­gebühr von 1 Euro zu Buche schlägt. Samsung Galaxy S23 FE Datenblatt

One Ui 6

Neuvorstellung

TENAA-Besuch

Release-Gerücht

Eine höhere maxi­male Daten­über­tra­gungs­geschwin­dig­keit ist mit der Buchung der 5G-Option nicht verbunden. Kunden surfen weiterhin mit bis zu 50 MBit/s im Down­stream und 32 MBit/s im Upstream. Einen Vorteil bietet die Option, wenn das LTE-Netz am Aufent­haltsort des Kunden über­lastet ist, über 5G aber ausrei­chend Kapa­zität zur Verfü­gung steht, um einen schnellen mobilen Internet-Zugang zur Verfü­gung zu haben. Die Option kann je nach Bedarf monat­lich akti­viert und wieder abbe­stellt werden.

Winter-Deal: 24 GB für unter 10 Euro

Blau startet 5G-Option

Screenshot: teltarif.de, Quelle: blau.de Als Winter-Deal bietet Blau den Tarif Allnet Max im Rahmen einer bis 17. Januar befris­teten Aktion zu Sonder­kon­ditionen an. Kunden erhalten für 9,99 Euro monat­liche Grund­gebühr jeden Monat 24 GB High­speed-Daten­volumen. Norma­ler­weise ist das Kontin­gent für den mobilen Internet-Zugang in diesem Tarif auf monat­lich 20 GB begrenzt. Eben­falls inklu­sive sind unbe­grenzte Tele­fonate und SMS in alle deut­schen Netze.

Blau berechnet für Vertrags­abschlüsse im Rahmen der Aktion keine Anschluss­gebühr. Zudem kann der Tarif auch im Ausland genutzt werden. Wie im Rahmen der Regu­lie­rung vorge­sehen, ist Inter­national Roaming in den EU- und EWR-Ländern "like at home" möglich. Sprich: Es fallen für die Mobil­funk­nut­zung keine zusätz­lichen Kosten an.

Samsung Galaxy S23 FE im Paket mit Blau-Tarif

Blau bietet auch das noch neue Samsung Galaxy S23 FE in Verbin­dung mit einem Lauf­zeit­ver­trags über 24 Monate an. Ohne Aufpreis sind auch die Galaxy Buds FE im Paket enthalten. Inter­essenten leisten 1 Euro Anzah­lung und zahlen dann zwei Jahre lang monat­lich 37,99 Euro. Der Tarif beinhaltet eine Allnet-Flat mit monat­lich 14 GB High­speed-Daten­volumen.

In einer weiteren Meldung haben wir über die aktu­ellen Aktionen der Mobil­funk-Netz­betreiber berichtet.