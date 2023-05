Blau: 500 MB ohne Aufpreis - aber nicht für alle

Daten-Bonus für SEPA-Lastschrift bei Blau

Bild: Blau Prepaid­karten bieten maxi­male Flexi­bilität - es ist also möglich, dass der Kunde ganz schnell wieder weg ist, wenn er bei einem anderen Provider viel­leicht einen besseren Tarif gefunden hat. Spätes­tens nach 28 Tagen (falls eine Smart­phone-Option gebucht war), könnte der Kunde sich vom Acker machen.

Kunden­bin­dung ist also das Gebot der Stunde - und oft über­legen sich die Prepaid-Discounter daher, mit welchem Bonus sie die Kunden mögli­cher­weise länger bei der Stange halten können. Blau hat sich nun so eine Aktion einfallen lassen.

Das sind die Bedin­gungen der Aktion

Bild: Blau Blau stellt für seine Prepaid-Kunden zusätz­liches Daten­volumen bereit. Nutzer, die bei Buchung der neuen Prepaid-Tarife Blau Allnet S, M und L deren Tarif­gebühr per SEPA-Last­schrift­ver­fahren bezahlen, bekommen zusätz­lich alle vier Wochen auto­matisch 500 MB Daten­volumen ohne Aufpreis dazu.

Um eine wirk­lich dauer­hafte Kunden­bin­dung handelt es sich dabei aller­dings auch nicht, die Aktion ist nämlich zeit­lich befristet: Der erwähnte Last­schrift-Bonus ist ab dem 6. Juni verfügbar und wird bis zum 11. Dezember gewährt.

Wer sein Prepaid-Guthaben auf einem anderen Weg auflädt, zum Beispiel über Guthaben-Voucher oder Über­wei­sung im Online-Banking, profi­tiert nicht von der Aktion. Gene­rell ist bei Blau die Gutha­ben­auf­ladung per SEPA-Last­schrift, in der Blau-App, über einen Guthaben-Voucher, per Bank­über­wei­sung, am Geld­auto­maten sowie am Post­schalter möglich.

Warum konnte man im Telefónica-Netz bei Dril­lisch schon seit Jahren mit 50 MBit/s surfen, bei Blau aber nicht? Immerhin bei den Vertrags-Tarifen von Blau wurde das jetzt Stan­dard. Bei den Prepaid-Tarifen geht es weiterhin etwas gemäch­licher zu.

