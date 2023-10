BLACKSIM: Neue Drillisch-Tarife mit wöchentlichem Rabatt

An Handy-Tarif-Marken mangelt es Dril­lisch nicht, nun startet der Discounter mit BLACKSIM eine weitere. Bei BLACKSIM soll es - ähnlich wie beim "Black Friday" - satte Rabatte geben, das aller­dings jede Woche.

BLACKSIM: Eine neue Handy-Tarif-Marke von Drillisch

Bild: Drillisch Online GmbH Bei Dril­lisch herrscht schon seit vielen Jahren ein Kommen und Gehen: Damit meinen wir die Marken-Politik des Disco­unters, der immer wieder einmal neue Marken für Handy-Tarife startet und zwischen­durch auch alte Marken schließt.

Heute steht nun wieder einmal der Start einer neuen Tarif-Marke auf dem Programm, und bei dieser soll die Farbe "Schwarz" domi­nieren - aus einem ganz beson­deren Grund.

Rabatt als dauer­hafte Einrich­tung?

Vor einigen Jahren schaffte es der bekannte Rabatt-Verkaufstag "Black Friday" auch vermehrt nach Europa, und dort insbe­son­dere in den Online-Handel. Inzwi­schen winken viele Rabatte aller­dings nicht nur an diesem einen Tag in der letzten Novem­ber­woche, der tradi­tio­nell den Start des Weih­nachts­geschäfts markieren soll. Viele statio­näre Geschäfte und Online-Händler veran­stalten inzwi­schen komplette "Black Weeks", "Cyber Weeks" und andere Rabatt-Schlachten - und das auch zu anderen Jahres­zeiten.

Bild: Drillisch Online GmbH Dril­lisch startet heute die Handy-Tarif-Marke BLACKSIM als dauer­hafte Tarif-Marke - die Rabatte auf die Handy-Tarife soll es aller­dings nicht mehr saisonal alle paar Monate geben, sondern im Wochen-Abstand. Damit ist es zu erwarten, dass sich BLACKSIM schlicht und ergrei­fend in die Riege der bishe­rigen Dril­lisch-Tarif-Marken einreiht, die in jeder Woche ihre Rabatt-Aktionen unter­ein­ander rotieren.

Um diesem Wirr­warr, das durch eine weitere Marke sicher­lich nicht trans­parenter wird, Herr zu werden, betreibt teltarif.de seit einigen Jahren eine Über­sichts­seite zu den jeweils aktu­ellen Dril­lisch-Tarif-Aktionen aller wich­tigen Marken.

Das sind die aktu­ellen BLACKSIM-Tarife

Zum Start gibts bei BLACKSIM eine Allnet- und SMS-Flat mit 5 GB für 4,99 Euro pro Monat. 17 GB kosten 7,99 Euro. Für 30 GB verlangt der Provider 11,99 Euro monat­lich, und 50 GB gibts für 19,99 Euro pro Monat.

Für alle Tarife, die übri­gens mit maximal 50 MBit/s im Telefónica-Netz reali­siert werden, gibt es einen Bonus von 20 Euro beim Mitbringen der eigenen Rufnummer. Bei 24-mona­tiger Vertrags­lauf­zeit fallen 9,99 Euro einma­lige Anschluss­gebühr an, bei einmo­natiger Lauf­zeit sind es einmalig 19,99 Euro und bei Bundles mit Hard­ware 29,99 Euro.

Wer sich ein neues Handy zulegt oder seinen Mobil­funk-Anbieter wech­seln will, steht vor wich­tigen Fragen: Welchen Vertrag soll ich wählen und welches Netz ist das rich­tige? Bei teltarif.de erhalten Sie wert­volle Hinweise, wie Sie Ihren passenden Handy-Tarif finden.