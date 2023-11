Preischeck: Galaxy S23, Gigaset & mehr bei Amazon

Es ist mal wieder so weit: Amazon verbil­ligt im Rahmen seiner Black-Friday-Woche, die noch bis zum 27. November dauert, gleich ein ganzes Bataillon tech­nischer Geräte, darunter auch Smart­phones. Wir haben uns das Samsung Galaxy S23, Galaxy A54 5G, Moto­rola Edge 40 und das Einsteiger-Handy Gigaset GS5 Lite für Sie heraus­gepickt und die Akti­ons­preise mit denen anderer Online-Shops vergli­chen. Black-Friday bei Amazon. Im Preischeck: Galaxy S23, A54 5G, Gigaset GS5 Lite & Motorola Edge 40

Bild: teltarif.de Der Über­sicht­lich­keit halber beziehen wir uns dabei immer nur auf eine Spei­cher­platz-Vari­ante pro Modell in jeweils einer Gehäu­sefarbe. Markt­plätze haben wir beim Preis­ver­gleich außen vor gelassen. Die hier ange­gebenen Preise sind selbst­redend nur eine Moment­auf­nahme und ausdrück­lich als unver­bind­lich zu verstehen.

Samsung Galaxy S23

Das beliebte Samsung-Flagg­schiff bewirbt Amazon im Rahmen seines Black-Friday-Ange­botes mit einem 26-Prozent-Rabatt. Konkret sinkt der Obolus beim 128-GB-Modell mit einem 8-GB-Arbeits­spei­cher im Farbton "Phantom Black" von einer unver­bind­lichen Preis­emp­feh­lung (UVP) von 949,00 Euro auf 699,00 Euro. Samsung Galaxy S23 in Phantom Black

Bild: Samsung Ein echtes Spar­angebot ist das nicht, denn andere Anbieter wie byZoxs bieten das Device als Neugerät bereits ab 658,95 Euro versand­kos­ten­frei an, und ein Preis­unter­schied von über 40 Euro ist schließ­lich kein Pappen­stiel. CarbonPhone führt das Smart­phone für 663,00 Euro inklu­sive Versand. Die genauen Daten des Galaxy S23 finden Sie im zuge­hörigen Daten­blatt.

Samsung Galaxy A54 5G

Das Mittel­klasse-Handy Galaxy A54 5G war in diesem Jahr schon in manch einer unserer Meldungen präsent und wird von Amazon in der 128-GB-Vari­ante mit 8 GB RAM für derzeit 347,00 Euro ange­boten, was einem Preis­nach­lass von 29 Prozent gegen­über der UVP entspricht. Dieses Mal entschieden wir uns für den frischen Farbton "Lime". Galaxy A54 5G in Lime

Bild: Samsung Die güns­tigste Konkur­renz, die das Neugerät im unge­öff­neten Origi­nal­karton anbietet, war in diesem Fall der Online-Shop von Allesfuerzuhause.de mit 344,00 Euro, der jedoch zusätz­lich 4,99 Euro für den Versand berechnet. Güns­tiger ist das Smart­phone dort also im Endef­fekt nicht. Euro­nics bietet das Gerät eben­falls für 344 Euro an, jedoch inklu­sive Versand, was drei Euro Ersparnis gegen­über dem aktu­ellen Amazon-Angebot bedeutet.

Moto­rola Edge 40

Akti­ons­weise bietet Amazon das Moto­rola Edge 40 mit 8 GB RAM und 256 GB internem Spei­cher für 344,00 Euro an, also 43 Prozent unter der UVP. Zur Auswahl stehen die Farben "Eclipse Black", "Nebula Green" und "Viva Magenta". In diesem Fall haben wir den knal­ligen Rotton "Viva Magenta" gewählt und durch die Preis­such­maschinen gejagt. Motorola Edge 40 in Viva Magenta

Bild: Motorola Fündig wurden wir im Proshop, der das Smart­phone für derzeit 329,00 Euro inklu­sive Versand listet, alle anderen Anbieter waren teurer als Amazon.

Gigaset GS5 Lite

Wer in puncto Hersteller nicht so weit in die Ferne schweifen möchte, sollte sich das Amazon-Angebot vom Einsteiger-Smart­phone GS5 Lite anschauen. Der Androide stammt aus der Schmiede des deut­schen Unter­neh­mens Gigaset und kostet bei Amazon zum Arti­kel­zeit­punkt im Farbton "Dark Tita­nium Grey" nur 119 Euro, was einem üppigen Preis­nach­lass von 52 Prozent gegen­über der UVP entspricht. Gigaset GS5 Lite in Dark Titanium Grey

Bild: Gigaset Das Mobil­telefon verfügt über einen 64 GB großen internen Spei­cher und 4 GB RAM und kostet beim güns­tigsten Online-Konkur­renten Alza.de, der das Smart­phone für 129,90 Euro inklu­sive Versand anbietet, tatsäch­lich mehr. In diesem Fall haben wir es bei der Amazon-Aktion also mit einem echten Schnäpp­chen zu tun.

Fazit: Amazon-Ange­bote über­zeugen nur in einem Fall

So richtig sparen können Sie beim Amazon-Black-Friday in Bezug auf unsere Vergleichs­geräte nur beim Gigaset GS5 Lite; die drei übrigen Smart­phones gibt es bei der Konkur­renz teil­weise sogar erheb­lich güns­tiger. Da Online-Preise bekann­ter­maßen schwanken, kann das zu einem anderen Zeit­punkt jedoch schon wieder ganz anders aussehen.

In unserem Preis­check haben wir uns an Online-Preis­such­maschinen wie idealo.de oder billiger.de orien­tiert. Weitere Infor­mationen zum Preis­ver­gleich finden Sie auf unserer Über­sichts­seite sowie in einem Ratgeber zum Thema Handy-Preis­ver­gleich.

