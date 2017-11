Ausgepackt: Blackberry Motion im ersten Hands-On-Test

Das im Oktober vorgestellte Blackberry Motion kommt in diesen Tagen in Deutschland auf den Markt. Wir präsentieren Ihnen das neue Fulltouch-Smartphone im Unboxing.

Blackberry Motion im ersten Hands-On

Im Oktober hat Blackberry Mobile sein erstes Fulltouch-Smartphone vorgestellt. In den nächsten Tagen kommt das Blackberry Motion, wie sich das Gerät nennt, offiziell auf den Markt. Derzeit tourt Blackberry Mobile mit einer "Unstoppable Tour" durch die Lande, um das neue Modell Geschäftskunden und Fans vorzuführen.

Am Dienstag fand das Event in Frankfurt am Main statt. So hatten wir Gelegenheit, uns das neue Blackberry-Smartphone, das gegenüber den Mitbewerber-Produkten vor allem mit Sicherheits-Features punkten soll, einmal aus der Nähe anzusehen. Zudem gab es Gelegenheit für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Produktmanagern und Blackberry-Fans.

Mittlerweile ist das Blackberry Motion in der Redaktion angekommen, sodass wir Ihnen das Gerät auf den folgenden Seiten in einem Unboxing zeigen können.