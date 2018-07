BlackBerry KEY2 im Unboxing: Edel, trotz Tastatur

KEY2

Mit dem KEY2 will BlackBerry das Tastentelefon wieder gesellschaftsfähig machen und der großen Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt etwas einheizen. Natürlich ist ein Smartphone mit QWERTZ-Tastatur nicht jedermanns Sache, doch nicht nur in einem ersten Hands-On konnte das Gerät auf den ersten Blick, und natürlich beim Anfassen, beeindrucken. Auch in unserem Unboxing weiß das Gerät von BlackBerry eine durchaus gute Figur. Ob der weitere Inhalt des Kartons mithalten kann, erfahren Sie in unserer Bilderstrecke.

Durch unsere Galerie geht es mit einem Klick auf das jeweilige Bild.