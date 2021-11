Black Friday bei Microsoft: Welches Schäppchen lohnt sich?

Wer derzeit im Micro­soft Store stöbert, trifft auf viele scheinbar attrak­tive Ange­bote. Von bis zu 500 Euro Preis­nach­lass für ein Surface Book 3 ist die Rede und sogar von bis zu 70 Prozent Rabatt auf Gaming Zubehör. Klingt erst einmal toll.

Ob sich die vermeint­lichen Super­schnäpp­chen wirk­lich lohnen und ob andere große Markt­ketten die glei­chen Geräte unter Umständen güns­tiger anbieten, haben wir bei ausge­wählten Ange­boten für Sie heraus­gefunden.

Surface Laptop 4 im Micro­soft Store

Microsoft Black Friday Deals

Bild: Microsoft / Screenshot: teltarif.de Das erste Angebot, das wir unter die Lupe nehmen, ist der Surface Laptop 4. Beim Kauf dieses Note­books im Micro­soft Store spart der Kunde, laut Ange­bots­text, einschließ­lich 29. November bis zu 425 Euro. Das Note­book gibt es sowohl mit einem 13,5 Zoll als auch mit einem 15 Zoll großen Display mit jeweils aufstei­genden SSD-Spei­cher­größen von 128 GB über 256 GB bis hin zu 512 GB, wahl­weise in Kombi­nation mit 8 GB oder 16 GB Arbeits­spei­cher.

Beim 13,5-Zoll-Gerät kommt ein AMD-Ryzen-5-Micro­soft-Surface-Edition-Prozessor zum Einsatz, die 15-Zoll-Vari­ante wird von einer Intel-Core-i7-CPU ange­trieben. In der Grund­aus­stat­tung schlägt das Modell mit 949 Euro zu Buche. Microsoft Surface 4 Laptop

Bild Microsoft / Screenshot: teltarif.de Wir haben uns für unsere Stich­probe das Modell mit 8 GB/512 GB in der Farbe Eisblau aus dem Micro­soft Store ange­schaut. Hier sparen Käufer beim Black Friday Deal 304 Euro und bezahlen anstelle von 1449 Euro einen Preis von 1145 Euro.

Surface Laptop 4: Saturn

Das güns­tigste Konkur­renz­angebot mit glei­cher Ausstat­tung haben wir bei Saturn gefunden. Hier bezahlen Sie, egal, ob Sie die Gehäu­sefarbe in Platin, Eisblau, Sand­stein oder Matt­schwarz wählen, zum Stand jetzt 1229 Euro. Auch hier wurde der Preis von vormals 1449 Euro herab­gesetzt. Saturn: Microsoft Surface 4 Laptop

Bild: Saturn / Screenshot: teltarif.de Der güns­tige Preis des Micro­soft Stores gilt aller­dings nur für das Laptop-Modell in Eisgrau, denn hier unter­scheiden sich die Preise je nach Farbe. Während einige Farb-/Ausstat­tungs­vari­anten ausge­graut und somit zum Stand jetzt vermut­lich bereits vergriffen sind, liegt das Gerät in den Farben Platin, Sand­stein und Matt­schwarz auch im Micro­soft Store bei 1232 Euro und somit über dem Saturn-Angebot.

Bei keiner Farb-/Ausstat­tungs­aus­wahl fanden wir im Preis­check den verspro­chenen Preis­nach­lass von bis zu 425 Euro. Hiervon profi­tieren nur jene Käufer, die ein Bundle von mehreren Geräten in bestimmten Ausstat­tungs­vari­anten bestellen.

Micro­soft Gaming Zubehör

Beim Gaming-Zubehör wie Head­sets, Smart Glasses oder Wire­less Controller kann der Käufer im Micro­soft Store einige Black-Friday-Schnäpp­chen von bis zu 70 Prozent unter dem regu­lären Verkaufs­preis machen. Das betrifft aller­dings nur ausge­wählte Produkte – zum Stand jetzt waren es genau acht, darunter vier Head­sets, zwei Smart Glasses und zwei Wire­less Controller.

Wir fischten uns für den Preis­ver­gleich das Bang & Olufsen Beoplay Portal Headset heraus, das im Micro­soft Store regulär für 499 Euro zu haben ist und bis einschließ­lich 3. Dezember 360 Euro kostet - eine Ersparnis von 139 Euro. Das güns­tigste Konkur­renz­angebot fanden wir zum Preis von 349 Euro - aller­dings nur als B-Ware.

Amazon verlangt derzeit für das Headset rund 400 Euro. Bang & Olufsen Beoplay Portal Headset

Bild: Bang & Olufsen / Screenshot. teltarif.de Tipp: Wer sich mit etwas weniger zufrieden gibt (Blue­tooth 4.1 anstelle von 5.1), kann beim Händler Otto mit dem Bang & Olufsen Beoplay H9 3. Gene­ration Headset ein Black-Friday-Schnäpp­chen machen. Das Headset kostet derzeit 249 Euro.

Fazit: Genau hinschauen!

Dass sich bei vermeint­lichen Schnäpp­chen ein Vergleich lohnt, wissen wir inzwi­schen wohl alle. Im Falle des Surface Laptop 4 kann man beim Kauf im Micro­soft Store derzeit richtig sparen, wenn man sich auf eine bestimmte Farb­vari­ante beschränkt. Bei der Auswahl der übrigen Gehäu­sefarben liegt das Angebot von Saturn preis­lich tatsäch­lich noch unter dem von Micro­soft. Der höchste Spar­betrag gilt im Micro­soft Store nur für den Kauf eines Bundles und nicht für ein einzelnes Modell.

Wie man bei der Auswahl von B-Ware zusätz­lich sparen kann, zeigt das Beispiel des Bang & Olufsen Beoplay Portal Head­sets.

In einem Ratgeber lesen Sie Tipps zu Shop­ping-Aktionen wie Black Friday und Cyber Monday.

Wir verlosen vier Google Pixel 6 Pro sowie als Haupt­preis ein iPhone 13 Pro mit Zwei-Jahres-Ver­trag von o2 und einiges mehr. Machen Sie bei unserem Weih­nachts-Gewinnspiel mit und gewinnen Sie!

Anzeige:

- Affiliate-Anzeige: Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision, die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt, unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.