Der Black Friday findet meist Ende November statt, gleich darauf folgt in der Regel der Cyber Monday. Bereits vorher schalten einige Händler schon Ange­bote, die sich um das Event drehen und "Black Friday" im Akti­ons­titel tragen.

Wer da keinen kühlen Kopf behält, kann schnell über­for­dert sein, so viele Ange­bote sprießen dieser Tage aus dem Boden. Möchten Sie das ein oder andere Schnäpp­chen schlagen, sollten Sie ein paar Tipps beher­zigen, sonst besteht die Gefahr, dass das vermeint­liche Schnäpp­chen gar keines ist. Denn nicht jedes Angebot, das mit einem Knal­ler­preis ausge­zeichnet ist, ist auto­matisch auch das güns­tigste im Vergleich mit anderen Händ­lern.

Black Friday und Co.: Das A und O ist der Preis­ver­gleich

Viele Händler locken schon vor Black Friday und Cyber Monday mit Angeboten

Fotos: Xiaomi/Samsung, Montage: teltarif.de Ein gesundes Maß an Skepsis sollten Sie sich gegen­über Ange­boten bewahren, denn kein Händler hat etwas zu verschenken. Wenn ein großer Händler mit tollen Rabatten wirbt, heißt das nicht, dass es keine vergleich­baren Ange­bote gibt. Es kann nämlich sein, dass andere Händler mitziehen und den vermeint­lich besten Ange­bots­preis noch unter­bieten. Ein Preis­ver­gleich kann sich also immer lohnen und viel Zeit nimmt dieser im Hinblick auf Preis­such­maschinen wie idealo auch nicht in Anspruch.

Ange­bote wie im Rahmen einer "Black Week" gelten unter Umständen eine ganze Woche. Wenn Sie sich beispiels­weise für ein Smart­phone inter­essieren, sich aber nicht gleich zum Kauf entscheiden wollen, weil sie noch einige Tage Bedenk­zeit benö­tigen, sollten Sie den noch­maligen Preis­ver­gleich machen. Mögli­cher­weise ist der zunächst beste Preise für das Gerät bei anderen Händ­lern zu einem späteren Zeit­punkt noch­mals gesunken.

Markt­preise von Smart­phones unter­liegen gene­rell starken Schwan­kungen. Das ist insbe­son­dere bei Android-Smart­phones der Fall. Die Preise können nach einem anfäng­lich raschen Verfall auch wieder ansteigen. Wer sich etwas Zeit nimmt und den Markt beob­achtet, kann zu einem späteren Zeit­punkt womög­lich das bessere Schnäpp­chen machen.

Oft ist die UVP ange­geben

Dass Smart­phone-Ange­bote beson­ders güns­tiger erscheinen, liegt daran, dass oftmals die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung als alter und ggf. durch­gestri­chener Preis ange­geben ist. Dabei handelt es sich dann nicht um den aktu­ellen Markt­preis, der auch ohne beson­dere Ange­bote deut­lich unter der Empfeh­lung des Herstel­lers zum Markt­start liegen kann. Deshalb muss die tatsäch­liche "Ersparnis" gar nicht mal so hoch ausfallen.

Das ist insbe­son­dere bei älteren Modellen der Fall, die schon mehrere Monate alt sind oder sogar vor einem Jahr und früher veröf­fent­licht wurden.

Markt­preise schwanken auch mit Release neuer Modelle

Nach Black Friday und Cyber Monday folgt außerdem noch eine lange Vorweih­nachts­zeit. Es ist zu erwarten, dass auch in den rund drei Wochen vor dem Heiligen Abend weitere Ange­bote aus dem Boden gestampft werden - und auch darüber hinaus, beispiels­weise in der ersten und zweiten Janu­arwoche.

Nicht uner­heb­lich ist auch die Veröf­fent­lichung neuer Smart­phone-Modelle. Es ist durchaus möglich, dass unab­hängig von Akti­ons­zeit­räumen die Markt­preise für die Vorgänger weiter fallen, wenn die neuen Modelle veröf­fent­licht worden sind. Vorstellbar sind auch Preis­schwan­kungen der älteren Modelle kurz vor der Keynote, wenn für diese ein offi­zieller Termin bekannt­gegeben wurde.

Smart­phone-Tarif-Bundles

Smart­phone-Tarif-Bundles sind im Rahmen der Black-Ange­bote auch nicht unge­wöhn­lich. Hier sollten Sie unbe­dingt den Preis für die Hard­ware, den Sie in der Regel über einen Zeit­raum von 24 Monaten den Gesamt­preis bezahlen, mit aktu­ellen Markt­preisen verglei­chen. Sollte der Gerä­tepreis im Bundle deut­lich unter­boten werden, könnte sich das Angebot lohnen.

Grund­sätz­lich ist aber zu erwarten, dass inner­halb einer zwei­jäh­rigen Vertrags­lauf­zeit die Markt­preise für das Smart­phone - gerade, wenn es sich wie bereits erwähnt um ein Android-Gerät handelt - weiter schwanken werden und even­tuell sogar unter den Preis rutschen, den Sie im Smart­phone-Tarif-Bundle bezahlen. Dann kann es sich lohnen, das Smart­phone unab­hängig von einem Tarif zu kaufen.

Wir empfehlen auch einen Blick in unseren Handy­tarife-Vergleich. Dort können Sie sich Tarife nach Ihren indi­vidu­ellen Bedürf­nissen ange­passt anzeigen lassen.

Auf der nächsten Seite sagen wir Ihnen, was die Verbrau­cher­zen­trale zu Rabatt-Aktionen im Online-Handel rät.