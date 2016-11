Technik-Schnäppchen: Alles Wissenswerte zum Black Friday 2016

Rabatte satt? Black Friday 2016 am 25. November Egal ob Smartphone, Tablet oder TV: Neue Technik ist bei vielen Nutzern zu Weihnachten heiß begehrt, aber oft auch sehr teuer. Es lohnt sich daher den 25. November im Auge zu behalten, an dem in diesem Jahr der Rabatttag Black Friday stattfindet. Wir geben Tipps, wie Sie von den Verkaufsaktionen profitieren und das ein oder andern Produkt zum Schnäppchenpreis erstehen können.

Wer vermutet hatte, dass vor dem 25. November keine großangelegten Verkaufsaktionen stattfinden, hat sich geirrt. So fanden im Vorfeld des Black Fridays in den vergangenen Jahren jeweils Sales bei den großen Online-Händlern statt, um Nutzer auf den eigentlichen Aktionstag vorzu­bereiten. Anwender können sich auch 2016 darauf einstellen, dass die Händler spätestens ab dem 21. November mit den ersten Countdown-Angeboten starten werden, Amazon hat für diesen Tag sogar bereits den Auftakt der Cyber-Monday-Woche offiziell angekündigt.

Technik zum günstigen Preis - aber nicht blind kaufen

Technikartikel waren über die Jahre gesehen der Renner beim Black Friday und daran wird sich wohl auch 2016 nichts ändern. Neben Smartphones und Tablets offerieren die Händler auch TVs zum rabattierten Preis. Allerdings gilt auch hier: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Schließlich erweisen sich die Offerten nicht immer als echte Schnäppchen. Es lohnt sich daher ein Preisvergleich der Angebote über gängige Online-Preissuchdienste wie idealo oder geizhals.de durchzuführen. Bei Amazon müssen die Kunden aufgrund der Reservierungsfunktion auch während der Preisrecherche nicht befürchten, dass der Artikel plötzlich nicht mehr verfügbar ist. Wurde das Angebot beim Preisvergleich als Pseudo-Schnäppchen enttarnt, lässt sich die Reservierung einfach wieder aufheben.

Black Friday: Kniffe und Spartipps beim Einkauf auf Amazon.de

Als einer der prominentesten Vertreter, der den Black Friday in Deutschland aktiv begleitet, ist eben auch Amazon zu nennen. Allerdings liegt der alleinige Fokus schon länger nicht mehr nur auf dem Black Friday bzw. Cyber Monday. So veranstaltet der Händler über das Jahr verteilt mehrere Verkaufsaktionen (Prime Day etc.), die nicht an spezielle US-Traditionen geknüpft sind. Doch zurück zu den Black-Friday-Angeboten: Natürlich gibt es darunter auch immer wieder Preisknaller, die innerhalb kürzester Zeit vergriffen sind. Kritiker werfen dem Konzern vor, nur eine geringe Stückzahl der Aktionsware anzubieten, um damit eine künstliche Verknappung zu schaffen. In jedem Fall heißt es schnell zu sein. Vorteilhaft ist es bei Amazon über eine Prime-Mitgliedschaft zu verfügen, wenn es in die heiße Phase geht. Dadurch werden Einkäufe unterhalb eines Werts von 29 Euro nicht durch Versandkosten belastet. Weiterhin haben Prime-Kunden früher Zugriff auf die Blitzangebote und somit eine höhere Chance, ein Schnäppchen zu machen. Wer über das Restjahr gesehen allerdings kaum bei Amazon bestellt, kann das Prime-Angebot dennoch vorüber­gehend nutzen.

Dazu lässt sich eine einmonatige Testmitgliedschaft abschließen oder es kann das neu eingeführte Einmonatsabo für 8,99 Euro gebucht werden. Sofern der Nutzer das Angebot im Anschluss nicht weiternutzen möchten, sollte er innerhalb des Probezeitraums kündigen, andernfalls werden für Prime 49 Euro jährlich fällig, im zweiten Jahr sind es sogar 69 Euro. Neben dem kostenfreien Versand gibt es noch weitere Inklusivleistungen (Prime Music, Prime Video usw.) die in dem Prime-Paket enthalten sind. Erste Details zur Amazon Cyber-Monday-Woche 2016 haben wir in einem separaten Artikel zusammengestellt.

Spezielle Tarif-Schnäppchen zum Black Friday

Auch die Provider, Discounter und Tarif-Händler lassen sich den Tag spezielle Offerten einfallen. In den vergangenen Jahren fanden Nutzer etwa bei modeo spezielle Black-Friday-Angebote und auch Sparhandy initiierte eine "Cyber Monday Woche" mit teils interessanten Deals. Wir gehen fest davon aus, dass auch 2016 die Händler und Mobilfunker die Chance nutzen werden, um ihre Tarife den Nutzern am Black Friday schmackhaft zu machen.