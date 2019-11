Black-Events: Viele Smartphones mit großem Preisnachlass

Wir zeigen Ihnen in diesem Artikel, welche Black Friday Smart­phone-Ange­bote sich lohnen. So können Sie im Vergleich zu regu­lären Deals teils mehr als 100 Euro sparen.

Das Shop­ping-Event Black Friday ist in vollem Gange, bei all den teil­nehmenden Händ­lern und Ange­boten fällt es schwer, den Über­blick zu behalten. In diesem Artikel weisen wir deshalb auf diverse redu­zierte Smart­phones von Media-Saturn, Cyber­port, eBay und Lidl hin. Beispiels­weise gibt es bei Media Markt und Saturn das Apple iPhone XR 256 GB für nur 699 Euro und das Honor 8A bei Cyber­port für ledig­lich 89 Euro. Fans anderer Hersteller wie Samsung und Xiaomi werden eben­falls fündig. Alle Offerten sind zeit­lich begrenzt.

Black Friday bei Media-Saturn



Es darf gespart werden: Black Friday Deals

Bei Media Mark läuft am heutigen Freitag der Black Friday, bei Saturn bis kommenden Sonntag das Black Weekend. Allzu viel Zeit bleibt also nicht, um Schnäpp­chen zu jagen. Es sind eine Viel­zahl an Produkten, von Smart-TVs über Weara­bles bis hin zu Note­books redu­ziert, wir konzen­trieren uns in diesem Artikel ausschließ­lich auf die Smart­phones. Das Apple iPhone XS mit 64 GB kostet bei Media-Saturn vorüber­gehend 777 Euro (UVP: 1149 Euro), Computer Universe unter­bietet diesen Preis jedoch mit 749 Euro. Das Google Pixel 3a 64 GB für 319 Euro (UVP 479 Euro) ist jedoch ein tolles Angebot, erst buyZOXS kommt anschlie­ßend (353 Euro).

Pixel 3A Die 239 Euro (UVP 369 Euro) des Huawei P30 Lite können sich sehen lassen, bei Computer Universe geht es aber einen Hauch güns­tiger (231 Euro). Wer sich für das Honor 20 Pro in der 256-GB-Edition entscheidet, kann bei Media-Saturn schon für 449 Euro anstatt der UVP von 599 Euro zugreifen. Real ist mit 447 Euro kaum billiger. Ein weiteres güns­tiges Apple-Produkt stellt das iPhone XR 256 GB für 699 Euro (Preis­empfeh­lung: 1019 Euro) dar. Mit großem Abstand folgt buyZOXS (773 Euro). Etwas betagt, aber immer noch einen Blick wert, ist das Galaxy S9 in der 64-GB-Ausgabe. Es kostet aktuell 399 Euro (UVP 849 Euro) bei Media-Saturn. Anschlie­ßend folgt der Händler MeCom e.k. via Amazon (509 Euro).

Black Friday Deals bei Cyber­port

Honor 8A Cyber­port hält sein Black Weekend von heute bis zum nächsten Montag (2. Dezember 2019) ab. Das Angebot wech­selt täglich. Wenn Sie für kleines Geld ein vernünf­tiges Smart­phone wollen, bietet sich das Honor 8A 32 GB für 89 Euro an. Die UVP liegt bei 159 Euro, nach Cyber­port glie­dert sich real mit 115 Euro ein. Das Huawei P Smart Z 64 GB kostet rabat­tiert 179 Euro anstatt der regu­lären 269 Euro. Amazon kontert mit 175 Euro. Apples iPhone 7 32 GB offe­riert Cyber­port für 369 Euro (UVP: 899 Euro), Media Markt ist mit 319 Euro aber güns­tiger. Das Nokia 9 PureView wird mit 459 Euro fair ange­boten. Die Preis­empfeh­lung liegt bei 649 Euro und einzig bei Alter­nate fanden wir es preis­lich attrak­tiver (449 Euro). Ein Bündel bestehend aus Huawei P30 Lite und der PS4-Version von FIFA 20 verkauft Cyber­port für 269 Euro. Einzeln via Computer Universe und Expert würden 231 Euro + 43 Euro (insge­samt 274 Euro) anfallen. Zu guter Letzt sei noch das Xiaomi Mi A2 64 GB für 159 Euro (UVP 299 Euro) genannt. Real kommt mit seinen 168 Euro an diesen Preis nicht ganz heran.

Abseits der Smart­phones hat Cyber­port noch Tablets, Note­books, Smart-TVs und mehr redu­ziert.

Black Friday bei eBay

Mi Note 10 Online-Shop­ping-Urge­stein eBay gewährt durch den Gutschein­code „POWERFRIDAY19“ auf sämt­liche Technik-Artikel der Platt­form 10 Prozent Rabatt. Achtung: hier müssen Sie ganz schnell sein, denn das Angebot endet heute um 16 Uhr. Wir haben ausschließ­lich bei gewerb­lichen Verkäu­fern in eBay nach dem jeweils güns­tigsten Sofort-Kauf-Deal Ausschau gehalten. Alle Preise verstehen sich mit bereits abge­zogenem 10-Prozent-Rabatt. So gibt es beispiels­weise das Galaxy S10 128 GB für 630 Euro (UVP 899 Euro), Clever­tronic liegt mit 610 Euro jedoch etwas darunter. Das Galaxy A50 128 GB ist mit 280 Euro anstatt der 349-Euro-Preis­empfeh­lung recht günstig, Lidl verlangt aber nur 264 Euro. Ein lukra­tives Angebot ist das 108-Mega­pixel-Smart­phone Xiaomi Mi Note 10 128 GB für 469 Euro. Das regulär 549 Euro kostende Mobil­gerät ist ledig­lich bei Alter­nate ähnlich erschwing­lich (499 Euro).

Perfor­mance und Spei­cher ohne Kompro­misse gibt es mit dem iPhone 11 Pro Max 512 GB – aktuell für 1314 Euro (UVP 1649 Euro) bei eBay. Der nächst güns­tigste Händler ist buyZOXS mit 1483 Euro. Wenn Ihnen ein Huawei P30 Pro 128 GB mehr zusagt, zahlen sie vorüber­gehend nur 589 Euro (UVP 999 Euro). Computer Universe ist mit 596 Euro gering­fügig teurer. Abschlie­ßend haben wir noch das Pixel 4 64 GB vergli­chen. Anstatt der UVP von 749 Euro werden bei eBay derzeit nur 602 Euro fällig. Real folgt mit 696 Euro.

Black Friday bei Lidl

Honor 10 Auch Lidl lädt seiner­seits mit dem Rabatt­code „Deal“ zum Sparen ein. Zumin­dest bis zum kommenden Montag. Auch hier haben wir die Offerten wie Tablets und Note­books außen vor gelassen und uns auf die Smart­phones konzen­triert. Bei den soge­nannten Lidl Deal Days werden jedoch nur Handys von Huawei / Honor ange­boten. Das P30 Lite gehört dem Kunden für 249 Euro (UVP 369 Euro). Günstig, aber mehr spart man bei Computer Universe (Preis: 231 Euro). Mit dem Huawei P Smart+ 2019 für 175 Euro anstatt der 259 Euro betra­genden Preis­empfeh­lung machen Sie nichts falsch. Erst Note­books­billiger (die auch eine Black-Friday-Aktion haben) folgt mit 176 Euro. Zwar nicht mehr brandneu, aber immer noch klasse, ist das Honor 10 128 GB. Für 259 Euro kann es bei Lidl erstanden werden (UVP 449 Euro). Der Amazon-Händler DR Yeast möchte 379 Euro haben. Phablet-Phans könnte das Huawei Mate 20 Lite inter­essieren, das rabat­tiert 199 Euro kostet (UVP 399 Euro). Computer Universe liegt mit seinen 179 Euro aber darunter.

Das Einstei­germo­dell Huawei Y6 2019 hat von Lidl ein 125-Euro-Preis­schild bekommen (UVP 149 Euro). Note­book­checks Black-Friday-Deal (95 Euro durch den Code HUAWEI1BLACK) wirkt jedoch attrak­tiver. Zum Abschluss listen wir noch das erste Huawei P Smart 32 GB auf (149 Euro UVP / 125 Euro mit Preis­nach­lass). Der Proshop hat dieses Modell mit 109 Euro am güns­tigsten im Sorti­ment.

