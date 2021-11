Podcast zu Schnäppchen-Aktionen

In den nächsten Tagen gibt es bei vielen Online-Händern und auch bei Geräte-Herstel­lern wieder beson­dere Ange­bote. Der Singles Day liegt bereits hinter uns, die Black Week hat begonnen und mit Black Friday und Cyber Monday stehen schon in wenigen Tagen die Höhe­punkte der Schnäpp­chen-Aktionen bevor. Darüber unter­halten wir uns im heutigen Podcast mit teltarif.de-Redak­teur Alex­ander Emunds.

Darüber spre­chen wir heute

In diesen Tagen berichten wir auch auf teltarif.de wieder über einige der unzäh­ligen Ange­bote, die es bei Händ­lern oder auch direkt beim jewei­ligen Hersteller in den kommenden Tagen gibt. Doch ist jedes vermeint­lich güns­tige Angebot auch wirk­lich ein Schnäpp­chen? Muss man wirk­lich "zwin­gend" in den nächsten Tagen zuschlagen? Darüber haben wir uns im Podcast einige Gedanken gemacht.

Je nachdem, welches Produkt man sucht, kann es sogar sinn­voll sein, mit der Anschaf­fung noch etwas zu warten. Das gilt insbe­son­dere für den Fall, dass es sich nicht um Weih­nachts­geschenke handelt, sondern der Kauf mögli­cher­weise bis zum neuen Jahr Zeit hat. Es kann sogar sein, dass man gerade nach den Feier­tagen die Schnäpp­chen machen kann, hinter denen man eigent­lich her war. Auch darüber spre­chen wir in der neuen Ausgabe von "Strip­pen­zieher und Tarif­dschungel".

teltarif.de-Talk: Tipps und Tricks für die Schnäppchen-Jagd Download RSS Leider unterstützt Ihr Browser das Podcastformat nicht. Bitte aktualisieren Sie auf eine neuere Version.