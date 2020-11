Deutsche Mobilfunk-Tarife im Vergleich: Doch nicht so teuer?

Der Bran­chen­ver­band Bitkom hat Mobil­funk-Tarife in 12 Ländern mitein­ander vergli­chen. Deutsch­land kommt gar nicht so schlecht weg. Polen und Italien schneiden am besten ab, die Schweiz, USA und Japan am schlech­testen.

Der Bitkom stellt hohen Wettbewerb durch Submarken und virtuelle Anbieter fest.

Grafik: Bitkom.org Regel­mäßig stellt der Bundes­ver­band Infor­mati­ons­wirt­schaft Tele­kom­muni­kation und Neue Medien e.V., kurz Bitkom, Markt­stu­dien und Analysen vor. In diesem Verband sind nahezu alle wich­tigen Unter­nehmen der IT- und Kommu­nika­tions­branche (z. B. Telekom, Voda­fone, etc.) vertreten.

Mobil­funk­preise im inter­natio­nalen Vergleich

Heute hat der Verband eine Studie vorge­stellt, die Deutsch­lands Mobil­funk­preise im inter­natio­nalen Vergleich unter­sucht hat. Dazu wurden die Mobil­funk­märkte in zwölf Indus­trie­län­dern unter­sucht.

Das Ergebnis mag manchen Leser verblüffen: Insbe­son­dere Einstei­ger­tarife seien in Deutsch­land vergleichs­weise günstig. Was wenig verwun­dert: Polen und Italien schneiden am besten ab, die Schweiz, USA und Japan nach der Bitkom-Analyse am schlech­testen. Der Bitkom stellt hohen Wettbewerb durch Submarken und virtuelle Anbieter fest.

Grafik: Bitkom.org

Besser als ihr Ruf?

Tarife für Gamer sind etwas teurer.

Grafik: Bitkom.org

Was wissen wir: Mobil­funk­tarife gelten in Deutsch­land als beson­ders teuer, tatsäch­lich sind sie - so der Bitkom - "besser als ihr Ruf".

Im Vergleich mit anderen großen Indus­trie­län­dern lägen die Preise für Handy- oder Daten­ver­träge durchweg im inter­natio­nalen Schnitt, speziell für Einsteiger und Normal­nutzer seien sie sogar günstig. Am güns­tigsten sind die Preise in Polen und Italien, am teuersten ist mobile Kommu­nika­tion in der Schweiz, den USA und Japan.

Unter­sucht wurden die Preise in den Flächen­län­dern Deutsch­land, Finn­land, Frank­reich, Italien, Nieder­lande, Polen, Schweden, der Schweiz, Spanien und dem Verei­nigten König­reich sowie außer­halb Europas in den USA und Japan.

„Was die Kosten angeht, so ist Mobil­kom­muni­kation in Deutsch­land viel güns­tiger als ange­nommen. Der deut­sche Mobil­funk­markt ist hart umkämpft, vor allem bei Einstei­ger­tarifen ist der Preis­druck hoch“, sagt Bitkom-Präsi­dent Achim Berg. „Wer wenig Geld hat, findet in Deutsch­land beson­ders attrak­tive Ange­bote.“

Deutsch­land in der Spit­zen­gruppe bei Billig­tarifen

Tarife für Heavy User liegen im Mittelfeld.

Grafik: Bitkom.org

Bitkom: Deutsch­land bei leis­tungs­ärmeren Tarifen güns­tiger

Für den länder­über­grei­fenden Preis­ver­gleich hat sich die Studie an sechs exem­pla­rischen Nutzer­pro­filen orien­tiert, welche das gesamte Spek­trum der Mobil­funk­nut­zung abde­cken sollen. Anschlie­ßend wurden die Ange­bote aller Mobil­funk­anbieter in den jewei­ligen Ländern für jedes dieser sechs Nutzer­pro­file unter­sucht.

Preise für flexible, aber kostenbewusste Anwender im Mittelfeld.

Grafik: Bitkom.org

Für „Gele­gen­heits­surfer“ (1 GB Daten­volumen; null Gesprächs­minuten; Daten­rate mit 20 MBit/s Down­load) und „Normal­nutzer“ (3 GB; 150 Gesprächs­minuten; Down­load­geschwin­dig­keit 20 MBit/s) belegt Deutsch­land jeweils den vierten Platz.

Für Nutzer mit geringer Leis­tungs­nach­frage haben deut­sche Anbieter zudem die zweit­nied­rigsten Durch­schnitts­kosten aller unter­suchten Länder. Im güns­tigsten Tarif zahlen Verbrau­cher in Deutsch­land nach der Unter­suchung im Schnitt 4,50 Euro pro Monat. Die billigsten Tarife für beide leis­tungs­ärmeren Profile dieser Studie bietet jeweils Polen, gefolgt von Italien und Spanien bzw. dem Verei­nigten König­reich. Die höchsten Preise zahlen Einsteiger in der Schweiz mit mehr als 14 Euro monat­lich.

Hohe Down­load-Geschwin­dig­keiten vor allem in Premium-Tarifen

Zur Auswertung wurden typische Nutzerprofile gebildet.

Grafik: Bitkom.org

Tarife nach Geschwin­dig­keit sind im Mobil­funk in Deutsch­land noch "relativ neu". Bisher boten die Netz­betreiber immer die tech­nisch maximal mögliche Geschwin­dig­keit an, erst seit einiger Zeit gibt es "lang­samere" Tarife z. B. im Discount-Sektor oder in den "Free"-Ange­boten von o2.

Für kosten­bewusste Nutzer, die Mobil­funk vor allem für soziale Netz­werke und Messenger verwenden (5 GB; mit null Gesprächs­minuten; 20 MBit/s Down­load-Geschwin­dig­keit), liegt Deutsch­land für den Bitkom auf dem sechsten Platz mit ähnli­chen Preisen wie in Groß­bri­tan­nien, Frank­reich und Nieder­lande.

Etwas teurer sind hiesige Tarife für Smart­phone-Gamer (10 GB; null Gesprächs­minuten; 200 MBit/s Down­load). Hier liegt das güns­tigste Angebot aus Deutsch­land auf dem siebten Platz der unter­suchten Länder. „Hohe Down­load-Geschwin­dig­keiten bieten vor allem Premi­umta­rife“, so Berg.

Auf Rang sieben liegt Deutsch­land auch bei Nutzern, die das Internet intensiv nutzen und zudem über­durch­schnitt­lich viel tele­fonieren (max. 20 GB; etwa 250 Gesprächs­minuten; 20 MBit/s Down­load).

Laut der Studie können Submarken und Dienst­leister ohne eigenes Netz in Deutsch­land (MVNOs) diese vergleichs­weise hohen Anfor­derungen dieses Profils nicht abde­cken. Das können wir bestä­tigen: Wer maxi­male Perfor­mance möchte, fährt in der Tat bei den Original-Netz­betreiber-Ange­boten am besten.

Zero-Rating-Dienste werten Premium-Tarife auf

Die Studie des Bitkom erkennt richtig, dass es kaum Billigtarife für preisbewusste Intensivnutzer gibt.

Grafik: Bitkom.org

Für soge­nannte "Heavy-User" liegen die Preise in Deutsch­land auf Rang 6 der zwölf unter­suchten Länder (etwa 40 GB; etwa 250 Gesprächs­minuten; 200 MBit/s Down­load).

Beispiels­weise in Groß­bri­tan­nien, Finn­land oder Spanien müssen diese Viel­nutzer für entspre­chende Leis­tung noch mehr zahlen, vor allem in Polen und Italien, aber auch in Frank­reich sind entspre­chende Leis­tungs­pakete güns­tiger.

Grund dafür ist laut Studie eben­falls die Tarif­struktur in Deutsch­land, die große Daten­volu­mina und hohe Down­load-Geschwin­dig­keiten nur über Premi­umta­rife abdecke. „Wer in Deutsch­land Inten­siv­nutzer ist, zahlt zwar einer­seits etwas mehr als in manchen Nach­bar­län­dern“, so Berg. „Dafür bekommen Heavy-User hier­zulande aber auch mehr Zusatz­dienste geboten.“ Das werte Premi­umta­rife aus Deutsch­land im Vergleich deut­lich auf. Die Fach­welt spricht von "More for more".

Leis­tungs­starke Premium-Tarife

Im Vergleich sind USA, Japan und Schweiz am teuersten.

Grafik: Bitkom.org

So kommt die Vergleichs­studie zu dem Ergebnis, dass speziell in Deutsch­land Premi­umta­rife eine große Band­breite an Mehr­wert­diensten enthalten. Dazu zähle insbe­son­dere das soge­nannte Zero-Rating von Online-Diensten für Video, Musik, Gaming oder Social Media, die sich unab­hängig vom Daten­volumen eines Vertrags nutzen lassen (z.B. Telekom "StreamOn", Voda­fone "Pass").

Berg stellt fest: „Zero-Rating-Ange­bote sind eine Beson­der­heit des deut­schen Marktes. Das macht den direkten Vergleich mit anderen Ländern in dieser Leis­tungs­klasse schwierig.“

Über alle Nutzer­pro­file hinweg seien Mobil­funk­preise in Deutsch­land durchweg güns­tiger als in Finn­land, Japan und den USA, aber sie sind defi­nitiv durch­gängig teurer als in Polen und Italien, stellt der Bitkom fest.

Deutsch­land mit meisten Ange­boten für Einsteiger

Für Wenignutzer gehört Deutschland zu den Günstigsten, sagt der Bitkom.

Grafik: Bitkom.org

Ein weiteres Ergebnis der Studie: Bei geringem Leis­tungs­umfang gibt es in Deutsch­land beson­ders viele Ange­bote. Gemäß der Unter­suchung werden diese Tarife übli­cher­weise von Mobil­funk­unter­nehmen ohne eigenes Netz sowie von Submarken der Netz­betreiber (wie z.B. cong­star (Telekom), otelo (Voda­fone), Blau (Telefónica) und anderen) ange­boten.

Für die in dieser Studie betrach­teten Nutzer­pro­file hat Deutsch­land demnach die meisten Ange­bote von Anbie­tern ohne eigenes Netz oder Submarken im Vergleich zu allen anderen unter­suchten Ländern. „Auch für Verbrau­cher mit kleinem Geld­beutel gibt es hier­zulande viele gute Ange­bote. Das Einstiegs­niveau ist sozi­alver­träg­lich, die Ange­bots­palette ist insge­samt sehr breit“, so Berg.

Kritik an Lauf­zeit­begren­zung

Der Bitkom hat ermittelt, das Deutschland vergleichsweise niedrige Preise hat.

Grafik: Bitkom.org

Die Bundes­regie­rung plant derzeit, Verbrau­cher­ver­träge auf eine Höchst­lauf­zeit von zwölf Monaten zu begrenzen, was auch für Mobil­funk­ver­träge gelten soll. Aus Bitkom-Sicht würden Verbrau­chern dadurch in erster Linie Nach­teile entstehen. So gebe es bereits heute eine Viel­zahl an unter­schied­lichen Vertrags­modellen im Markt. „Dazu zählen auch Verträge mit Lauf­zeiten von nur zwölf Monaten, monat­lich künd­bare Verträge und Prepaid-Modelle ohne jegliche Vertrags­lauf­zeit“, so Berg.

Viele Menschen würden sich zudem keine aktu­ellen Smart­phones mehr leisten können, da die Monats­raten von Bundle-Ange­boten aus Smart­phone und Mobil­funk­tarif verdop­pelt würden. „Mit gesetz­lich verkürzten Verträgen verlieren Verbrau­cher ihre gewohnten Smart­phone-Kondi­tionen und Netz­betreiber ein gewisses Maß an Inves­titions- und Planungs­sicher­heit. Wir teilen das Ziel eines gut ausba­lan­cierten Verbrau­cher­schutzes. Mit einem fakti­schen Verbot von 2-Jahres-Verträgen schadet die Bundes­regie­rung aber genau jenen, die sich schützen möchte.“

Die voll­stän­dige Studie „Deutsch­lands Mobil­funk­tarife im inter­natio­nalen Vergleich“ steht zum kosten­freien Down­load im Internet bereit.

Wie wurde vorge­gangen?

Grund­lage der Angaben ist eine Analyse von zwölf Mobil­funk­märkten, die das Markt­for­schungs­unter­nehmen Tari­fica im Auftrag des Digi­tal­ver­bands Bitkom durch­geführt hat. Alle Vertrags­daten wurden im August 2020 erfasst. Alle Infor­mationen stammen von den Websites der ausge­wählten Betreiber. Wenn ein Betreiber einen spezi­ellen Diensttyp nicht anbietet, wurde er für das entspre­chende Profil nicht einbe­zogen.

Mehr­wert­steuer und andere natio­nale Steuern sind in den in diesem Bericht verwen­deten Preisen enthalten. Regio­nale und lokale Steuern sind aus diesen Preisen ausge­nommen.

Auch Akti­ons­preise wurden für die Profil­kosten nicht berück­sich­tigt. Nicht-klas­sische Ange­bote oder Verträge (d. h. Ange­bote und Verträge, die indi­viduell verhan­delt und nicht beworben werden) wurden in dieser Studie eben­falls nicht berück­sich­tigt.

Nach wie vor herrscht Uneinig­keit bei der Umset­zung der euro­päi­schen Vorgabe zu Vertrags­lauf­zeiten in der Novelle des Tele­kom­muni­kati­ons­gesetzes (TKG). Das Bundes­jus­tiz­minis­terium (BMJV) fordert weiterhin die Abwei­chung von der euro­päisch verein­barten maxi­malen ersten Vertrags­lauf­zeit von 24 Monaten und macht sich für eine maxi­male Lauf­zeit von einem Jahr stark.