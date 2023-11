Share Mobile gewährt mehr Datenvolumen

"Digi­tale Schul­bil­dung" in Kenia ein Jahr länger und mehr Daten­volumen für die Kunden verspricht "Share Mobile", was von der Telekom Tochter cong­star reali­siert wird.

Ein Jahr längere "Digi­tale Schul­bil­dung" in Afrika und dauer­haft mehr Daten­volumen für den eigenen Mobil­funk­tarif verspricht der Anbieter Share Mobile, der von der Telekom-Tochter cong­star reali­siert wird, seit dem 1. November 2023.

Neue Kunden, die bis zum 31. Dezember des Jahres einen „Tut Gutes Tarif“ von Share Mobile akti­vieren, erhalten bei Auswahl des „Tut Gutes Tarif“ Allnet Flat M dauer­haft 1 GB und beim „Tut Gutes Tarif“ Allnet Flat L dauer­haft 2 GB mehr Daten­volumen.

Im Akti­ons­zeit­raum Tarif­paket buchen

Der von congstar realisierte Anbieter Share Mobile will die Bildung in Kenia fördern, wenn Kunden hierzulande einen Tarif aktivieren.

Grafik: www.share-mobile.de / Screenshot: teltarif.de Mit Buchung des Star­ter­pakets können die Kunden für jeden Monat, den sie im Tarif bleiben, Schul­kin­dern in Kenia Zugang zu digi­talen Bildungs­pro­grammen mitfi­nan­zieren. Wird der Vertrag während des Akti­ons­zeit­raums akti­viert, werden den Kindern in Kenia noch einmal zusätz­lich zwölf weitere Monate digi­tale Bildung ermög­licht, teilt das Unter­nehmen mit.

Welche Tarife gibt es?

Die Akti­ons­tarife von Share Mobile, die bis zum 31. Dezember 2023 ange­boten werden, sehen wie folgt aus:

Share Mobile „Tut Gutes Tarif“ Allnet Flat M

6 GB (statt 5 GB) Daten­volumen inkl. 4G/LTE (max. 25 MBit/s Down­load)

Telefon- und SMS-Flat in alle deut­schen Netze (außer Funkruf und Sonder­ruf­num­mern)

Preis: 10 Euro pro 30 (dreißig) Tage

Keine Vertrags­bin­dung, monat­liche Kündi­gung möglich

Monat­liche Unter­stüt­zung digi­taler Bildungs­ange­bote für Schul­kinder in Kenia durch Share Mobile

Bei Akti­vie­rung inner­halb des Akti­ons­zeit­raums: zusätz­lich zwölf Monate Unter­stüt­zung digi­taler Bildungs­ange­bote für Schul­kinder in Kenia

Share Mobile „Tut Gutes Tarif“ Allnet Flat L

12 GB (statt 10 GB) Daten­volumen inkl. 4G/LTE (max. 25 MBit/s Down­load)

sonst wie Allnet Flat M (inkl. Förde­rung von Schul­kin­dern in Kenia)

Preis: 15 Euro pro 30 Tage

Die "Share Mobile Tut Gutes"-Tarife sind auf www.share-mobile.de, in der Share Mobile App (für Android und für iOS) sowie in Rewe- oder dm-Märkten erhält­lich.

Auf Wunsch als eSIM

Bei der Tarif­buchung über die Website oder die App können die Kunden wählen, ob sie eine SIM-Karte (wird per Post zuge­stellt) oder eine eSIM (ermög­licht die direkte Verwen­dung) nutzen möchten.

Beim Kauf bei dm oder Rewe erhalten die Kunden zunächst eine Plastik-SIM-Karte, können aber nach der erfolg­rei­chen Tarifak­tivie­rung auf eine eSIM wech­seln (via Share Mobile App oder die Service-Hotline).

Kunden, welche die „Share Mobile Tut Gutes“ Tarife bereits im Handel erworben haben, können die eSIM nach­träg­lich beim Share Mobile Service­team (Telefon 0221 79 700 440) bestellen.

Die Mobil­funk­tarife von Share Mobile werden von der Share GmbH ange­boten und von cong­star tech­nisch reali­siert und umge­setzt.

Wer ist cong­star?

Der Kölner Mobil­funk­anbieter cong­star hat inzwi­schen mehr als 6 Millionen Kunden unter Vertrag und bietet neben Mobil­funk auch DSL- und VDSL-Komplett­anschlüsse an.

cong­star ist 2007 als Discount­marke im Mobil­funk­netz der Telekom gestartet, im Fest­netz wird auf Leis­tungen von Mitbwer­bern zurück­gegriffen.

cong­star ist seit 2012 Mobil­funk­partner der Rewe Group und "tech­nischer Leis­tungs­erbringer" der Tarife von ja!mobil und Penny Mobil.

Im Jahr 2020 star­tete die rein appba­sierten Mobil­funk­marke fraenk. Seit 2023 reali­siert cong­star gemeinsam mit der Share GmbH das Mobil­funk­angebot Share Mobile, das die Möglich­keit bietet, dauer­haft soziale Projekte im Bereich digi­taler Bildung zu unter­stützen.

Die Ange­bote von cong­star sind über die Home­page oder die Bestell-Hotline 0221 79 700 700 sowie bei vielen Part­nern im Fach- und Lebens­mit­tel­ein­zel­handel erhält­lich.

Original-cong­star-Kunden können eine Allnet-Flat mit bis zu 32 GB Daten­volumen bekommen.