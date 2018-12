Übersicht: Fünf Digitalradios mit Sprachsteuerung

Alexa und andere Sprachassistenten halten Einzug in die Consumer Electronics-Welt. Wir stellen in unserer Bilderserie fünf Digitalradios mit integrierter Sprachsteuerung vor.

Alexa und andere Sprachas­sis­tenten halten Einzug in die Consumer-Elec­tro­nics-Welt. Waren es vor kurzem noch Konzerne wie Amazon oder Google, die mit eigener Hard­ware wie den Echos oder dem Google Home die neue Tech­no­logie pushten, inte­grieren nun immer mehr Hersteller Alexa und Co. in ihre Endge­räte. So entstehen ganz neue, hybride Gerä­te­klassen, wie Digi­tal­ra­dios mit Sprach­steue­rung. In unserer Bilder­serie stellen wir fünf Modelle vor.

Majo­rity Newton

Verbunden im WLAN können Nutzer des Smart Spea­kers von Majo­rity alle Dienste und Anwen­dungen von Amazon Alexa zu genießen. Dazu gehört das Strea­ming von über 100 000 Inter­net­radio-Stationen, Abruf des Wetter­be­richts oder der lokalen Nach­richten, Pizza­ser­vice, Shop­ping und vieles mehr.

Wer das Majo­rity Newton eher als terres­tri­sches Radio nutzen will, für den gibt es einge­bauten Radio­emp­fang über DAB und DAB+ sowie klas­sisch analog über UKW. Für guten Empfang sorgt eine heraus­zieh­bare Tele­sko­p­an­tenne. Aktuell gibt es das Modell schon für unter 40 Euro im Online-Handel.