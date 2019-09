Aktion bei BILDconnect: LTE-Flat mit 5 GB jetzt günstiger

Der Mobil­funk­anbieter BILDconnect hat derzeit eine Tarif-Aktion laufen, die beide Lauf­zeit-Vari­anten des Flat LTE-L-Tarifs im Telefónica-Netz mit einer monat­lich redu­zierten Grund­gebühr anbietet. Neben einer Flat für Tele­fonie und SMS in alle deut­sche Fest- und Mobil­funk­netze steht Kunden ein monat­lich verfüg­bares Daten­volumen von 5 GB mit LTE zur Verfü­gung.

Die Aktion gilt sowohl für die Lauf­zeit­vari­ante mit 24 Monaten als auch für die monat­lich künd­bare Ausgabe des Tarifs Flat LTE L mit 5 GB.

Das Daten­volumen steht in beiden Fällen mit einer Über­tragungs­rate von bis zu 50 MBit/s im Down­load und bis zu 32 MBit/s im Upload zur Verfü­gung. Nach dem Verbrauch der 5 GB wird die Über­tragungs­geschwin­digkeit in beiden Fällen auf 16 kBit/s gedros­selt.

Für die zwei­jährige Vertrags­lauf­zeit gilt ein monat­licher Preis von 10,99 Euro - eine Vergüns­tigung von vier Euro pro Monat. Erst wenn der Vertrag über die Mindest­lauf­zeit hinaus weiter genutzt werden will, fällt ab dem 25. Monat eine Grund­gebühr von 14,99 Euro an. Wollen Kunden den Vertrag nicht weiter nutzen, muss die Kündi­gung in Text­form drei Monate zum Ende der Lauf­zeit erfolgen. Ansonsten wird der Vertrag um weitere zwölf Monate verlän­gert.

Die flexible Lauf­zeit­vari­ante mit einem Monat kostet regulär 15,99 Euro. Hier lassen sich im Rahmen der BILDconnect-Aktion zwei Euro monat­lich sparen, wodurch der Tarif mit einer Grund­gebühr von 13,99 Euro zu Buche schlägt. Im Gegen­satz zur 24-Monats­lauf­zeit fällt aller­dings ein einma­liger Bereit­stel­lungs­preis von 9,99 Euro an. Die Über­tragungs­geschwin­digkeiten unter­schieden sich nicht. Die Kündi­gung muss schrift­lich 30 Tage zum Ende des Kalen­dermo­nats erfolgen. Ansonsten wird der flexible Vertrag um einen Monat verlän­gert.

In beiden Tarif­vari­anten ist EU-Roaming sowie der Zugang zum kosten­pflich­tigen BILD-Plus-Programm ohne Aufpreis (regulär 7,99 Euro pro Monat) inklu­sive. Gültig ist die Tarif­aktion für Flat LTE L 5 GB bis zum 9. September um 11 Uhr.

