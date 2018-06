BILDconnect: Zwei neue Allnet-Flats mit LTE

BILDconnect bietet Neukunden zwei Allnet-Flats mit drei und fünf Gigabyte Datenvolumen mit einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten an. Die Option monatlich zu kündigen gibt es aber auch.

BILDconnect bietet zwei neue Allnet-Flats an. BILDconnect bietet zwei neue Allnet-Flats mit LTE an. Zum Start der neuen Tarife gibt es eine Ersparnis von 130 Euro. Das rechnet sich wie folgt: Neukunden erhalten dauerhaft einen Rabatt von fünf Euro auf den monatlichen Paketpreis. Das macht über eine Laufzeit von 24 Monaten eine Ersparnis von 120 Euro. Hinzu werden zehn Euro Ersparnis beim Bereitstellungspreis gerechnet. Insgesamt sind das dann 130 Euro.

Einen zusätzlichen Wechselbonus von zehn Euro erhalten Neukunden, die mit ihrer bisherigen Mobilfunknummer zu einem der beiden neuen Tarife von BILDconnect wechseln.

Flat Smart LTE und Flat Comfort LTE

Der Tarif Flat Smart LTE kostet 9,95 Euro pro Monat. Neben der Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Mobilfunknetze beträgt das monatliche Datenvolumen bis 3 GB mit maximal 50 MBit/s für Downloads und 32 MBit/s für Uploads. EU-Roaming ist gemäß der Fair-Use-Policy inklusive. Der einmalige Bereitstellungspreis liegt bei 19,95 Euro statt 29,95 Euro. Der Flat-Comfort-LTE-Tarif bietet für 14,95 Euro pro Monat eine All-Net-Flat mit 5 GB an. Die restlichen Konditionen sind gleich. Nach Verbrauch des Volumens wird die Geschwindigkeit in beiden Fällen auf 16 kBit/s gedrosselt.

Bei beiden Tarifen liegt die Mindestvertragslaufzeit bei 24 Monaten. Gekündigt werden kann drei Monate vor Ablauf der Vertragslaufzeit. Sonst verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere zwölf Monate. Bei Neuabschluss eines der beiden Verträge ist BILDPlus im Wert von 4,99 Euro pro Monat im Paket enthalten. Damit haben Nutzer unbegrenzten Zugang zu allen digitalen BILD-Inhalten, beispielsweise Interviews, Fotostrecken, Videos und Nachrichten.

Wer sich nicht auf 24 Monate festlegen will, kann ein Paket mit monatlich flexibler Laufzeit wählen. Die Flat Smart LTE kostet dann 12,95 Euro, die Flat Comfort LTE kostet 16,95 Euro.

Mit der Option Data Reset kann der Datenzähler für den laufenden Monat zurückgesetzt werden, so dass nochmal das volle Datenvolumen zur Verfügung steht. Die Option kann bis zu neun Mal im Monat für jeweils acht Euro gebucht werden. Neukunden können die Option in den ersten drei Monaten der Laufzeit bis zu drei Mal pro Monat buchen.

Wer sich nicht sicher ist, wie er den passenden Smartphone-Tarif auswählt, findet in unserem Tarifvergleich den richtigen.