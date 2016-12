BILDconnect startet Datentarife mit LTE

BILDconnect bietet aktuell LTE-Datentarife mit einem Volumen von 1 GB oder 3 GB und einer nutzbaren Data-Reset-Funktion an. BILDplus ist im Angebot inkludiert.

So bewirbt BILDconnect die neuen Datentarife. Das Mobilfunkangebot von BILD und Drillisch bietet Datentarife im Netz von Telefónica mit LTE-Geschwindigkeit an. Zu Wahl stehen dabei Tarife mit 1 GB oder 3 GB Volumen und Übertragungsgeschwindigkeit von jeweils bis zu 50 MBit/s im Download und bis zu 32 MBit/s im Upload. Nach Ausschöpfung des inkludierten Volumens greift standardmäßig die Drossel und vermindert die Geschwindigkeit auf maximal 16 kBit/s im Download und Upload. Abgeschlossen werden kann der Vertrag zu monatlich kündbaren Konditionen oder mit einer Laufzeit von 24 Monaten. Die Preise bewegen sich zwischen 5,95 Euro für das kleine Paket mit langer Vertragslaufzeit (für 6,95 Euro pro Monat flexibler kündbar) und 14,95 Euro für das große Paket mit monatlicher Kündbarkeit (12,95 Euro mit langer Vertragslaufzeit). Der einmalige Anschlusspreis beträgt bei beiden Tarifen 19,95 Euro. Pro Gesprächsminute und SMS fallen 0,15 Euro an.

Besonderheiten: BILDplus inkludiert und Data-Reset-Funktion

BILDplus ist bei den Tarifen inklusive, sodass den Nutzern Zugriff auf das Bezahlangebot gewährt wird. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, nach Verbrauch der inkludierten Daten einer Drosselung durch die Data-Reset-Option entgegenzuwirken. Bei Data-Reset erhält der Kunde gegen Zahlung von 5 Euro im kleinen Paket und 8 Euro im großen Paket erneut Zugriff auf das ursprünglich inkludierte ungedrosselte Datenvolumen. BILDmobil zufolge kann die Tarifoption bis zu neun Mal im Monat gebucht werden. Neukunden haben in den ersten drei Monaten der Vertragslaufzeit allerdings nur die Möglichkeit, die Tarifoption monatlich bis zu drei Mal zu buchen. Zu beachten ist in diesem Kontext, dass der Preis der "großen" Data-Reset-Option von 7 Euro auf 8 Euro erhöht wurde.

Generell lohnen sich die Tarife aufgrund des verhältnismäßig hohen Preises wenn überhaupt dann vermutlich nur für Kunden, die ein starkes Interesse an BILDplus-Inhalten haben, deren monatlicher mobiler Datenverbrauch starken Schwankungen unterworfen ist, und die darüber hinaus weder viel telefonieren noch SMS-Nachrichten verschicken. Bei der Suche nach dem richtigen Handytarif hilft unser Tarifrechner weiter.