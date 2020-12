Neue Nachrichtensender von BILD und ProSiebenSat.1?

Axel Springer könnte mit BILD Live bald einen linearen Nach­rich­ten­sender starten. Das Format lehnt sich stark an oe24 in Öster­reich an. Auch ProSiebenSat.1 will zurück ins Nach­rich­ten­geschäft.

Kommt BILD Live bald als linearer Nachrichtenkanal?

Foto: Axel Springer SE Wahr­schein­lich gibt es in Deutsch­land neben n-tv und WELT bald sogar zwei neue Nach­rich­ten­sender: Einer kommt eben­falls aus dem Hause Springer, der zweite Sender womög­lich von ProSiebenSat.1. Beide Medi­engruppen inves­tieren in den nächsten Jahren erheb­lich ins Nach­rich­ten­geschäft. Beson­ders stark ist das Inter­esse bei Deutsch­lands größter Boule­vard­zei­tung, die sich bereits online immer stärker mit Bewegt­bild­for­maten posi­tio­niert. Werden die Pläne Realität, dürfte sich das Nach­rich­ten­fern­sehen in Deutsch­land noch viel stärker pola­risieren.

Infor­mation oder Meinung?

Foto: Axel Springer SE In den vergan­genen Jahren hat sich in den Nach­richten viel verän­dert. Der Tenor entfernte sich von sach­licher Bericht­erstat­tung in Rich­tung pola­risie­render Meinungs­mache. In den USA kennt man dieses Phänomen seit Jahren. Dort stehen sich libe­rale Networks wie NBC News und CNN der eher rechts­kon­ser­vativen Konkur­renz von Fox News, One America Network oder Newsmax gegen­über. Eine ähnliche Entwick­lung dürfte in den kommenden Jahren vermut­lich auch in Deutsch­land zu beob­achten sein.

Während beispiels­weise eher links­gerich­tete poli­tische Posi­tionen in den öffent­lich-recht­lichen Medien Gehör finden, posi­tio­niert Axel Springer mit seinen TV-Sendern WELT und dem Online-Angebot von BILD Live zuneh­mend Gegen­gewichte. Inter­essant wird in diesem Zusam­men­hang auch die Frage sein, wie sich n-tv und ein mögli­cher­weise eben­falls neuer Nach­rich­ten­sender von ProSiebenSat.1 posi­tio­nieren wird. Schon jetzt kann man aller­dings fest­stellen, dass sich die Medi­enland­schaft durch neue Ange­bote stärker verän­dert.

Vorbild Öster­reich

In Öster­reich gibt es mit oe24 bereits einen Boule­vard-Nach­rich­ten­sender, welcher unter anderem digital über das Astra-Satel­liten­system auch in Deutsch­land zu empfangen ist. Ähnlich könnte das Projekt von BILD auch umge­setzt werden. Ob man dann aller­dings nur den Stream von BILD Live als lineares Signal verbreitet oder eine am Nach­rich­ten­fern­sehen entspre­chende Programm­struktur umsetzt, wird die entschei­dende Frage sein.

Fakt ist jedoch, dass Springer bei dem Thema sehr viel Geld in die Hand nimmt. Insge­samt geht es um 22 Millionen Euro und die Einstel­lung von 70 neuen Mitar­bei­tern. Hier werden also durchaus schwere Geschütze aufge­fahren. Für die öffent­lich-recht­lichen Sender wäre BILD Live durchaus eine ernste Konkur­renz. Schließ­lich verfügen ARD und ZDF aktuell über keinen eigenen Nach­rich­ten­sender, tages­schau24 ist ledig­lich eine Art Abspiel­kanal für aktu­elle tages­schau-Ausgaben. ZDFinfo hingegen ist mehr Doku­men­tations- als Nach­rich­ten­kanal und auch Phoenix versteht sich eher als Ereignis- denn als Nach­rich­ten­sender.

Was plant ProSiebenSat.1?

ProSiebenSat.1 hatte sich unter seinem dama­ligen CEO Thomas Ebeling im Jahr 2010 von N24 getrennt und diesen per Verkauf in die N24 Media GmbH ausge­lagert. Später folgte die Verschmel­zung mit der WELT-Gruppe, womit der Sender schließ­lich Teil der Axel Springer SE wurde. Mitt­ler­weile haben Nach­richten jedoch für ProSiebenSat.1 wieder einen höheren Stel­len­wert einge­nommen. In Öster­reich ist ProSiebenSat.1 bereits mit einem Nach­rich­ten­sender unter der Marke Puls24 vertreten. Für Deutsch­land kündigte Seven.One Enter­tain­ment kürz­lich an, alle News-Formate der ProSiebenSat.1-Gruppe künftig in Unter­föh­ring zu zusam­men­zuführen.

Diese Aussage ist natür­lich zunächst noch kein klares Bekenntnis zu einem eigenen, neuen Nach­rich­ten­sender. Dass ProSiebenSat.1 diese ohnehin aufge­bauten Ressourcen dann jedoch nicht für einen eigenen Nach­rich­ten­kanal nutzt, ist ausge­spro­chen unwahr­schein­lich. Zumal die Sender­gruppe mitt­ler­weile auch in Öster­reich mit Puls24 über eine entspre­chende Infra­struktur verfügt. Man sollte also für das Jahr 2023 mit einem deut­schen Ableger von Puls24 rechnen.

Unter­dessen hat der US-Nach­rich­ten­sender NBC News seine Expan­sions­pläne in Europa wieder einge­stampft.