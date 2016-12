Bildconnect startet neue LTE-Rabattaktion

Neue Tarifaktion bei Bildconnect gestartet Der Drillisch-Discounter Bildconnect hat eine neue Aktion für seine Allnet-Flats mit 2 bzw. 3 GB LTE-Daten­volumen aufgelegt. Während für den Tarif mit 2 GB monatlich 9,95 Euro fällig werden, zahlen Nutzer bei der Allnet-Flat mit 3 GB pro Monat 14,95 Euro.

Nutzer dürften die Tarife zu ähnlichen Konditionen bereits aus der Vormonatsaktion kennen, über die wir ebenfalls berichtet hatten. Einen Vergleich, welche Veränderungen sich ergeben haben, werden wir am Ende des Artikels anstellen. Doch zunächst einige Tarifinfos zur Flat 2000 LTE bzw. Flat 3000 LTE:

Der Tarif Flat 2000 LTE stellt Nutzer monatlich ein Highspeed-Volumen von 2 GB zur Verfügung. Anwender surfen so mit bis zu 50 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica, anschließend wird der Anschluss auf 16 kBit/s gedrosselt. Weiterhin sind in dem Tarif eine nationale SMS- und Telefonieflat enthalten. Für den Aufenthalt im EU-Ausland ist ein EU-Roaming-Paket enthalten. Dieses stellt Nutzern monatlich 100 Freieinheiten bereit. Zusätzliche SMS werden mit 7 Cent pro Nachricht und weitere Gesprächsminuten mit 9 Cent abgerechnet. Fürs Surfen in der EU sind 100 MB Datenvolumen inkludiert. Anschließend zahlt der Nutzer teure 15 Cent pro MB - maximal werden jedoch 4,50 Euro je 100 MB fällig.

Beim Vertragsschluss wird eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 9,95 Euro erhoben. Unter Einbeziehung des Anschlusspreises zahlen Nutzer rechnerisch 10,36 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Als Alternative mit etwas mehr Leistung bietet sich der Tarif Flat 3000 LTE an, der für eine monatliche Grundgebühr von 14,95 Euro offeriert wird. In dem Tarif sind 3 GB LTE-Volumen enthalten. Ebenfalls ist eine nationale Sprach- und SMS-Flat inkludiert. Im Unterschied zum 2-GB-Tarif wartet die Flat 3000 LTE mit einem opulenteren EU-Paket auf, welches monatlich 1 GB Datenvolumen fürs Surfen in der EU bereitstellt. Zudem ist eine EU-Sprachflat für Gespräche im Aufenthaltsland und nach Deutschland enthalten. SMS werden separat mit 7 Cent je Nachricht abgerechnet.

Der einmalige Anschlusspreis beträgt 19,95 Euro. Unter Einbeziehung des Anschlusspreises zahlt der Kunde rechnerisch 15,78 Euro pro Monat. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

Vergleich zwischen alter und neuer Aktion

Wie bereits eingangs beschrieben, hatten wir im November über die Vorgängeraktion der Flat 3000 LTE berichtet. Die Tarifdetails des Novemberangebots zur Einordnung: 3 GB Datenvolumen (LTE - maximal 50 MBit/s) und eine nationale Sprach- und SMS-Flat. Zusätzlich enthalten: ein EU-Roaming-Paket, welches monatlich 100 Frei­einheiten und 100 MB fürs Surfen bereitstellt. Bei der aktuellen Offerte gibt es hier einen wesentlichen Unterschied: Es sind 1 GB Datenvolumen und eine EU-Sprachflat enthalten. Eine klare Verbesserung also. Beim Blick auf die Grundgebühr lässt sich ein weiterer Unterschied ausmachen. Zuvor wurden nur 12,95 Euro monatlich für die Flat 3000 LTE erhoben, nun zahlen Neukunden 14,95 Euro. Und auch in Sachen Anschlussgebühr ist eine Teuerung erkennbar: Anstelle von zuletzt 9,95 Euro werden bei der aktuellen Tarifofferte 19,95 Euro fällig.

Fazit: Für das vergleichsweise kleine Leistungsplus in Form des aufgebesserten EU-Roaming-Pakets müssen Neukunden mehr berappen als Bestandskunden, die bei der Novemberaktion zugeschnappt hatten.

BILDplus-Abo und Kündigung

Als Dreingabe zum Tarif erhalten Kunden kostenfreien Zugang zum Bezahlangebot BILDplus. Dazu müssen Anwender die entsprechende Option in der BILDconnect-Servicewelt freischalten. Sofern Nutzer den Tarif nach einer Laufzeit von 24 Monaten nicht weiternutzen möchten, ist eine Kündigung erforderlich, die spätestens drei Monate vor dem Vertragsende erfolgen muss. Andernfalls verlängert sich der Vertrag automatisch um zwölf Monate.