Deutsche Telekom: Wichtiger Player beidseits des Atlantiks

Zu Beginn der Bilanz­pres­sekon­ferenz zündete Telekom Chef Tim Höttges eine Kerze an. Die plat­zierte er auf einem Geburts­tags­kuchen, sein Unter­nehmen, die Deut­sche Telekom Akti­enge­sell­schaft, wird 25. Höttges dankte seinen Mitar­beitern, welche an dieser Entwick­lung mitge­arbeitet haben. Die Telekom habe Krisen gehabt und gelernt, sich im Wett­bewerb zu behaupten, und „sie ist immer noch da“. Und quasi als Geburts­tags­geschenk lieferte Höttges die besten Zahlen der Unter­nehmens­geschichte.

80,5 Milli­arden Umsatz

Eine Bilanzpressekonferenz ist meist ein Feuerwerk von Zahlen, Fakten und Hintergründen. 80,5 Milli­arden Euro hat die Telekom letztes Jahr bewegt und nach Steuern, Abschrei­bungen, Zinsen und Leasing etwa 24,7 Milli­arden verdient, geplant waren nur 24,1 Milli­arden gewesen. In der Kasse („Free Cash­flow“) sind 7 Milli­arden Euro, 300 Millionen mehr als geplant. Rechnet man das (berei­nigte) Ergebnis auf eine Aktie, wären das 1,04 Euro pro Aktie, 8,3 Prozent mehr als im Jahr davor.

Schwer­punkt­thema USA

Logi­scher­weise räumte Höttges der Mega­fusion in den USA breiten Raum der Pres­sekon­ferenz ein. Wir werden das in einem weiteren Artikel näher beleuchten. Mit der neu gewon­nenen Macht im US-Markt wächst das Selbst­bewusst­sein in Europa. Höttges greift ein Thema auf, das ihm am Herzen liegt, ein euro­päischer Player mit Gewicht im Welt­markt.

Neuer Ordnungs­rahmen

Höttges möchte einen Ordnungs­rahmen, der Inves­titionen ermög­licht, was bedeutet „Netze bauen“. Die zahl­reichen Koope­rationen, die aktuell entstehen, seien Zeichen eines Kultur­wandels in dieser Indus­trie. Dazu gehört auch das Abkommen mit Voda­fone, 4000 „graue“ Flecken auszu­bauen. Hier stellt jeder Infra­struktur zur Verfü­gung, wo der andere bisher „exklusiv“ vertreten war. Zusätz­lich wollen Telekom, Voda­fone und Telefónica noch 6000 Stand­orte ausbauen, wo bisher nichts geht. 2019 hat die Telekom alleine 13,1 Milli­arden Euro in den Netz­ausbau inves­tiert, davon alleine in Deutsch­land etwa 5,5 Milli­arden Euro.

Wössner geht zum früh

Zum ange­kündigten Weggang von Dirk Wössner bemerkte Höttges, dass dieser viel zu früh erfolge. Man werde einen guten Nach­folger und eine klare Rege­lung finden, weswegen er heute noch keine Person benennen werde. Am Rande wurde bekannt, dass Wössner noch bei der Telekom ist und erst zum Jahres­ende wie geplant gehen wolle, sofern nicht vorher ein Nach­folger gefunden und eine neue Rege­lung getroffen werde.

Netz­ausbau geht weiter: Gesetz könnte das beschleu­nigen

Zufrieden ist Höttges mit dem aktu­ellen Netz­ausbau bei 5G von „450 Antennen“ in acht Städten und das werde weiter fort­schreiten. Auch 4G wird weiter massiv ausge­baut. Höttges hofft auf poli­tische Unter­stüt­zung beim geplanten Infra­struk­tursha­ring auf MOCN-Basis. Er würde der Politik ein Infra­struk­turbe­schleu­nigungs­gesetz vorschlagen, das einen schnel­leren Netz­ausbau erlauben würde. „Deutsch­land hat die längsten Geneh­migungs­verfahren“

Wird T-Mobile Nieder­lande wieder verkauft?

Das Geschäft von T-Mobile in den Nieder­landen läuft gut. Vor einiger Zeit hatte ein privater Investor der Telekom etwa 2,3 Milli­arden dafür geboten, „heute ist es vier Milli­arden“ Wert. Höttges erklärt sein Finanz-Prinzip: „Jedes Geschäft hat sein Geld zu verdienen, es gibt keine Quer­subven­tionie­rung! Die Manager sollten in ihren Kern­geschäften ihre Geschäft beherr­schen und ihre Probleme lösen.“

Rein theo­retisch sei also denkbar, T-Mobile Nieder­lande wieder zu verkaufen, genauso könnten die Deut­sche Funk­turm (DFMG) ein Objekt sein. Dort gibt es den kuriosen Umstand, dass Inves­toren die Stand­orte und Sende­türme höher bewerten, als es die Telekom selbst kann. Bei einem Verkauf würde die Telekom dann ihre „eigenen“ Stand­orte vom Investor zurück mieten, eine Konstruk­tion, die Außen­stehende ohne fundierte betriebs­wirt­schaft­liche Kennt­nisse und Hinter­gründe kaum verstehen können, die aber in der Branche oft ange­wendet wird.

10 Millionen MagentaEins Kunden?

Höttges freut sich über 9,6 Millionen MagentaEins-Kunden und möchte bald den 10-Milli­onsten Kunden begrüßen.

Glas­faser Pur, Vecto­ring ist fertig, Umstel­lung auf VoIP auch

Abge­schlossen ist für Höttges die noch von Niek Jan van Damme ange­scho­bene Umstel­lung des Tele­fonnetzes von analog oder ISDN auf IP bis zum Jahres­ende. Einzig im Geschäfts­kunden­bereich gebe es noch ein paar kompli­zierte Fälle, die noch gelöst würden.

Beim Breit­band­ausbau wird „ab sofort Glas­faser pur“ ausge­baut, denn „FTTC ist fertig“. Im Fest­netz und Breit­band Geschäft sieht sich die Telekom gut aufge­stellt, die den Breit­band-Anschluss gerne mit Magenta-TV verkaufen möchte und bislang eine verschwin­dend geringe Kündi­gungs­quote hat. Das Kampf­angebot von Voda­fone für 1 GBit/s Down­load im Kabel-TV-Netz sieht die Telekom mit Verwun­derung? „Warum wird der Preis um die Hälfte redu­ziert? Verkauft sich das so schlecht?“

Fußball exklusiv bei der Telekom?

Auf die Fußball­rechte bei der Telekom ange­spro­chen, betonten Höttges und Illek, dass noch keine Entschei­dung getroffen sei, ob man mitbieten oder bei einem Anbieter subli­zenzieren werde. Das hänge auch vom Preis ab. „Für jedes Gut gibt es einen guten Preis. Das müssen wir uns angu­cken. Natür­lich hätten wir gerne jeden Sport auf dem eigenen Kanal, aber das muss ökono­misch sein. Diese Rechte sind wie eine Droge, hat man sie einmal bekommen, will man sie immer wieder. Das ist ein gefähr­liches Geschäft. Bisher konnten wir unseren Partner Sky inte­grieren - dann macht es Spaß.“

Service verbes­sern spart Kosten

Als Einstim­mung auf den Kapi­talmarkttag ging Höttges auf den Kunden­service ein. Der Service sei „noch nicht tadellos“, man werde aber besser. So reibungslos wie aktuell, lief es noch nie. Dabei handelt die Telekom nicht nur aus altru­isti­schen Gründen. Wenn der Kunde zufrieden ist, weil alles funk­tioniert, muss er nicht beim Service anrufen. Dadurch lassen sich bis zu 1,5 Milli­arden Euro einsparen.

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (2)