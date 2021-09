Bundesrat: E-Auto-Strom mit Giro- oder Kreditkarte zahlbar (Update)

Fürs Aufladen an der Strom-Lade­säule fürs Elektro-Auto brauchte man bisher oft spezi­elle Kunden­karten. Die Bundes­regie­rung will es einfa­cher haben, der Bundesrat stimmte heute zu. Die Auto- und Lade-Branche ist nicht begeis­tert.

Elek­tro­autos „tanken“ an der Lade­säule - doch wie zahlt man an öffent­lichen Lade­punkten für den Strom? Über diese Frage stritten Bundes­regie­rung, Auto­bauer und Ener­gie­wirt­schaft. Während die Bundes­regie­rung ganz klar für Lese­geräte für Karten­zah­lung votierte, fanden die Unter­nehmen das „veraltet“ und setzen auf „digi­tale Verfahren“ wie Apps, NFC-Chips oder Lade­karten. Heute hat der Bundesrat die Sache entschieden.

Wo liegt das Problem?

Bevor Sie aufladen dürfen, müssen Sie prüfen, ob Sie bezahlen können.

Foto: Picture-Alliance / dpa Derzeit gibt es für das Bezahlen an Lade­säulen kein einheit­liches System. Es gibt mehr als 46 000 öffent­liche Säulen, aber hunderte Betreiber, Vertrags­modelle und Tarife. Oft klappt das Laden über bestimmte Kunden­karten, die nur an bestimmten Säulen funk­tio­nieren, manchmal geht es auch über die Apps von Lade­kar­ten­anbieter. Mal wird eine monat­liche Grund­gebühr berechnet, oft bezieht sich die Zahlung auf den aktu­ellen Lade­vor­gang.

Der Wunsch von Bundes­regie­rung und Bundesrat

Das Laden von Elek­tro­autos soll einfa­cher und unab­hän­giger werden, so dass Nutzer spontan auf den Weg jede Lade­säule nutzen können, die sie finden. Das Kabi­nett hatte deshalb eine Ände­rung der Lade­säu­len­ver­ord­nung ange­stoßen, die Anbieter verpflichtet, ab Juli 2023 Lese­geräte für gängige Debit- (einschließ­lich Giro­card) oder Kredit­karten in neue Lade­säulen einzu­bauen.

Bis dahin bereits aktive und betrie­bene Lade­säulen müssten nicht umge­rüstet werden, es ist aber zu vermuten, dass einige Säulen trotzdem aufge­rüstet werden.

Die Gegen-Argu­mente der Auto- und Ener­gie­wirt­schaft

Mehrere Wirt­schafts­ver­bände wehrten sich gegen die Karten­lese­gerät-Pflicht. Die Termi­nals seien veraltet, sie verur­sachten für Nutzer zusätz­liche Kosten und bremsten das Inno­vati­ons­tempo, meinen der Bundes­ver­band der Energie- und Wasser­wirt­schaft, der Verband der Auto­mobil­indus­trie und der Zentral­ver­band Elek­tro­technik- und Elek­tronik­indus­trie.

Modern seien digi­tale Lösungen, also etwa Apps oder mobile Anbieter wie Paypal. "EC-Karten­ter­minals als teure Back-Up-Bezahl­option braucht in 2030 kein Mensch mehr. Sie sind dann ein Anachro­nismus wie Tele­fon­häus­chen heute als Back-Up für Smart­phone-Nutzer", erklärten die Verbände.

Ähnlich argu­men­tierte der Chef des Stadt­wer­kever­bandes VKU, Ingbert Liebing. "Schon sehr bald werden digi­tale Lösungen in allen Lebens­berei­chen die Regel sein", sagte er der Deut­schen Presse-Agentur. Jede zusätz­liche Anfor­derung an die Betreiber hemme den Ausbau der Lade­infra­struktur.

Städte und Banken sind dafür

Die Kredit­wirt­schaft, Städte, Gemeinden und Kreise dagegen pochten auf offene Bezahl­sys­teme. Der Verbrau­cher müsse an jeder Lade­säule mit der Karte bezahlen können, die er im Porte­mon­naie hat, heißt es beim Deut­schen Spar­kassen- und Giro­ver­band (DSGV). Auch der ADAC ist dafür, dass Verbrau­cher an der E-Lade­säule so zahlen können, wie sie es von vielen normalen Tank­stellen gewöhnt sind, wie ADAC-Verkehrs­prä­sident Gerhard Hille­brand der "Welt" sagte.

Die Befür­worter der Karten­lese­geräte argu­men­tieren, ein Bezahl­chaos an den Lade­säulen bremse die E-Mobi­lität aus. Im Schnitt habe jeder E-Auto­fahrer inzwi­schen schon drei Lade­karten von verschie­denen Anbie­tern und müsse sich in Apps und auf Websites mit sensi­blen Bezahl­daten regis­trieren - und trotzdem könne er nicht einfach an die nächst­beste Lade­säule fahren, sondern müsse die seiner Vertrags­partner suchen.

Und die e-Auto­fahrer?

Menschen, die mit einem E-Auto unter­wegs sind, haben sich darauf einge­stellt, dass mehrere Karten oder Apps notwendig sind, um überall das Auto laden zu können. Apps zeigen auch in Echt­zeit an, welche Lade­sta­tionen in der Umge­bung gerade frei oder besetzt sind. Viele Anbieter bieten auch Roaming-Optionen, so dass man beispiels­weise mit einer Karte einer großen Tank­stel­len­kette oder eines Ener­gie­ver­sor­gers an tausenden Stationen laden kann.

Viele Fahrer ärgern sich eher über die vergleichs­weise hohe Quote von defekten Lade­säulen, die wochen­lang nicht instand gesetzt werden. Außerdem wünschen sie sich, dass Falsch­parker auf Lade­plätzen konse­quenter abge­schleppt werden.

Die bekann­teste Debit-Karte, die offi­ziell "Giro­card" heißt, aber im Volks­mund immer noch "EC" genannt wird, wünschen sich viele Kunden und Unter­nehmen sonst­wohin, weil diese Karten beispiel­weise nicht im Internet zum Bezahlen nutzbar sind. Doch die deut­schen Banken sehen es mit Unbe­hagen, dass bei Kredit­karten inter­natio­nale Konzerne die mitver­dienen.

Wie geht es weiter?

Nach der Zustim­mung des Bundes­rates dürften bald erste Lade­säulen mit Karten­lesern ausge­stattet werden, wenn auch nicht sofort und überall. Inter­essant dürfte sein, welche Preise für den spon­tanen Lade­vor­gang aufge­rufen werden. Die Nutzung einer Lade­karte eines darauf spezia­lisierten Anbie­ters dürfte in vielen Fällen güns­tiger sein.

In einem ausführ­lichen Artikel geben wir Ihnen einen Einblick in die Elektro-Auto-Welt zu den Themen Strom, Stecker und Tarife.